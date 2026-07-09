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Новости Спорт

Эстония придумала наказание для МОК за допуск российских спортсменов к соревнованиям

олимп
Фото: pxhere.com

Эстония предложила исключить Международный олимпийский комитет из программ финансирования Евросоюза после решения о допуске российских спортсменов, сообщают эстонские СМИ со ссылкой на министра культуры страны Хейди Пургу.

Эстония планирует подготовить обращение к комиссару Еврокомиссии по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленну Микаллефу. Документ хотят направить совместно с несколькими странами-партнерами, названия которых пока не раскрываются.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов спортивных мероприятий об ограничениях на участие россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России временно восстановили в правах.

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Теги

МОК Эстония
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Мужчина с собакой заблудился в лесу Волховского района

Лес
Фото: Freepik.

Мужчина заблудился в лесу во время прогулки с собакой в Волховском районе Ленинградской области.

Потерявшийся находился рядом с железнодорожной станцией «Мурманские Ворота». Обеспокоенные родственники обратились в аварийно-спасательную службу.

На поиски выехали спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Они нашли мужчину вместе с собакой и вывели их из леса к автомобилю. От медицинской помощи мужчина отказался.

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