Эстония предложила исключить Международный олимпийский комитет из программ финансирования Евросоюза после решения о допуске российских спортсменов, сообщают эстонские СМИ со ссылкой на министра культуры страны Хейди Пургу.

Эстония планирует подготовить обращение к комиссару Еврокомиссии по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленну Микаллефу. Документ хотят направить совместно с несколькими странами-партнерами, названия которых пока не раскрываются.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов спортивных мероприятий об ограничениях на участие россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России временно восстановили в правах.