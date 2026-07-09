По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской и Тверской областями.

Над Ленинградской областью сбит один беспилотник, сообщил Александр Дрозденко. Жертв и разрушений нет.

В Таганрогском заливе два танкера получили механические повреждения в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадавших нет, экипажи эвакуировали. На обоих танкерах начались пожары. На одном судне огонь уже потушили, на втором возгорание продолжается. Кроме того, в Азовском районе загорелся камыш в карьере.

В Твери загорелся один из резервуаров «Тверской нефтебазы». Предварительно, никто не пострадал. Возгорание локализовали, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

В Ставропольском крае пожар произошел на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. По словам главы региона Владимира Владимирова, огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. Жителей соседних домов переводят в пункты временного размещения.

В Калужской областях, по данным местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений. Власти остальных регионов о последствиях не сообщали.

Аэропорты Череповца, Ярославля, Пскова и Калуги были временно закрыты для полетов самолетов. Аэропорт Сочи обслуживает рейсы по согласованию с властями.