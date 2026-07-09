weather 17.2°
$ 76.40
87.35

Главная / Новости / Над Россией за ночь сбили 73 украинских БПЛА

Новости Происшествия Главное

Над Россией за ночь сбили 73 украинских БПЛА

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской и Тверской областями.

Над Ленинградской областью сбит один беспилотник, сообщил Александр Дрозденко. Жертв и разрушений нет.

В Таганрогском заливе два танкера получили механические повреждения в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадавших нет, экипажи эвакуировали. На обоих танкерах начались пожары. На одном судне огонь уже потушили, на втором возгорание продолжается. Кроме того, в Азовском районе загорелся камыш в карьере.

В Твери загорелся один из резервуаров «Тверской нефтебазы». Предварительно, никто не пострадал. Возгорание локализовали, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

В Ставропольском крае пожар произошел на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. По словам главы региона Владимира Владимирова, огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. Жителей соседних домов переводят в пункты временного размещения.

В Калужской областях, по данным местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений. Власти остальных регионов о последствиях не сообщали.

Аэропорты Череповца, Ярославля, Пскова и Калуги были временно закрыты для полетов самолетов. Аэропорт Сочи обслуживает рейсы по согласованию с властями.

Вам будет интересно
Памятку о действиях при объявлении сигнала «Воздушная опасность» подготовили для жителей Ленобласти
СМС-оповещение означает возможность атаки БПЛА на объекты промышленности, транспорта и энергетики, а для повышения эффективности защиты от беспилотни...
16.04.2026
1303

Теги

БПЛА Россия СВО
Новости Социум

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство школы на 825 мест в Сертолово

Государственный строительный надзор Ленобласти выдал разрешение на возведение новой общеобразовательной школы на 825 учеников в Сертолово на улице Дмитрия Кожемякина.

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство школы на 825 мест в Сертолово - Государственный строительный надзор Ленобласти выдал разрешение на возведение новой общеобразователь
Фото: Правительство Ленинградской области

Внутренняя планировка предусматривает отдельные блоки для младших, средних и старших классов, специализированные кабинеты, мастерские, столовую, медицинский блок, спортивный и актовый залы, а также библиотеку с медиатекой.

Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский, комментируя старт проекта, отметил, что к этой стройке шли непросто — были вопросы по площадке, по техническим решениям. Однако школа в Сертолово действительно необходима жителям, и сейчас главная задача — не терять темп после получения разрешения.

«Проект сильный: отдельные блоки для разных возрастов, спорт, актовый зал, библиотека, медблок, благоустроенная территория. Плюс удачная локация — школа появится там, где она нужна каждый день, рядом с жилыми кварталами и зеленой зоной. Это будет современное, удобное и по-настоящему живое пространство для детей», — подчеркнул Барановский.

Вам будет интересно
В 10 школах Ленинградской области с сентября заработает система биометрического доступа
С 1 сентября 2026 года в десяти школах области начнёт работу система биометрического доступа в рамках пилотного проекта «Технологичная школа». Подключ...
18.06.2026
466

Напомним, что у родителей будущих первоклассников есть три варианта подачи заявления: самостоятельно с 1 апреля, если ребенок зарегистрирован на закрепленной за школой территории или есть право на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление ребёнка в школу, на портале «Образование Ленобласти» или с помощью портала Госуслуг, также в МФЦ или непосредственно в школе. 

Вторая волна записи проходит с 6 июля до 5 сентября. Подать заявление можно будет в любую школу, независимо от места прописки и наличия льгот. Ребёнка зачислят, если останутся места.

Более подробная информация о порядке приема детей, а также список необходимых документов, территорий и телефонах «горячих линий» можно найти на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Теги

Сертолово Евгений Барановский образование в Ленобласти Госстройнадзор

Популярное

Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

07:30 06.07.2026

Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге
Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге

08:25 07.07.2026

За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав

07:48 07.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться