Петербуржцам нужно около 20 среднемесячных зарплат, чтобы накопить на первоначальный взнос при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке. Сложнее ситуация только в Сочи, где требуется 29 зарплат.

Для сравнения, в Москве на первоначальный взнос нужно 19 зарплат, в Казани – 18, в Нижнем Новгороде и Калининграде – по 16. В среднем по России показатель составляет 13 зарплат. В 2022 году для первого взноса требовалось 16 зарплат.

С 2022 года срок накопления сильнее всего сократился в Сочи – на 13 зарплат, в Калининграде – на 6, а также в Казани, Владивостоке и Краснодаре – на 5. В Санкт-Петербурге снижение также было заметным, однако высокие цены на жилье не позволяют городу опуститься в рейтинге сложности.

Быстрее всего накопить на первоначальный взнос можно в Новокузнецке, Липецке и Кемерове. В этих городах требуется от 9 до 10 зарплат.

Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика будет зависеть от соотношения роста доходов и цен на жилье. Если квартиры будут дорожать быстрее зарплат, срок накопления снова начнет увеличиваться.

Ранее зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов сообщал, что работающим петербуржцам придется копить на первоначальный взнос по ипотеке в размере 20% около 6,8 года. По его словам, за пять лет средний срок накопления на первый взнос в России увеличился в 2,7 раза – с 2,3 года в 2019 году. Петербург тогда вошел в пятерку регионов, где копить на первоначальный взнос придется дольше всего.