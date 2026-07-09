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Новости Социум

Светлана Журова: Россия закладывает правовой фундамент для развития ИИ

Депутат Госдумы рассказала о важности нового закона о регулировании искусственного интеллекта.

В России приняли закон о развитии технологий искусственного интеллекта. Как подчеркнула депутат Госдумы Светлана Журова, документ позволит сформировать в стране полноценные правовые основы для развития больших фундаментальных моделей ИИ.

При этом в России впервые законодательно закреплены не только определение и критерии сервисов, но и определен вектор их развития, который будет утверждаться президентом Владимиром Путиным. 

«Приоритет очевиден: технологическая независимость и безопасность граждан при ускоренном внедрении ИИ в экономику и государственное управление. Отдельного внимания заслуживает вводимый механизм обязательной маркировки контента, созданного нейросетями, и особый режим регулирования для суверенных разработок. Закон наделяет Минцифры функцией единого уполномоченного органа, что должно обеспечить координацию и синергию усилий государства, науки и бизнеса в этой критически важной сфере», — заявила парламентарий.

Ранее Ленинградский областной институт развития образования был отмечен наградой Яндекса за вклад в цифровизацию.

Фото на миниатюре: Duma.gov.ru/ wikimedia.org (CC BY 4.0)

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искусственный интеллект Светлана Журова госдума
Новости Социум

Сергей Перминов обратился к ленинградцам по случаю Дня явления Тихвинской иконы Божией Матери

Сенатор обратился к землякам с добрыми словами в честь православного праздника.

Сергей Перминов обратился к ленинградцам по случаю Дня явления Тихвинской иконы Божией Матери - Сенатор обратился к землякам с добрыми словами в честь православного праздника.
Фото: Сергей Перминов/ МАХ

В четверг, 9 июля, православные отмечают День явления Тихвинской иконы Божией Матери. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов направил приветствие Преосвященнейшему владыке Мстиславу, епископу Тихвинскому и Лодейнопольскому, а также участникам торжеств. 

Как отметил сенатор, на протяжении многих веков люди обращаются к святыне, стоя здесь и прибывая из всех концов страны и даже мира. 

«Пусть великие духовные традиции сохранятся непрерывно и впредь, укрепляя наше единство и силы, любовь и милосердие, нравственные основы, мир и согласие в обществе. Искренне желаю каждому преуспеяния в созидании и добрых делах, духовной радости праздника и настойчивости в начинаниях, приумножающих силу России!», — обратился сенатор.

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09.07.2026
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Сергей Перминов

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