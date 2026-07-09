Депутат Госдумы рассказала о важности нового закона о регулировании искусственного интеллекта.

В России приняли закон о развитии технологий искусственного интеллекта. Как подчеркнула депутат Госдумы Светлана Журова, документ позволит сформировать в стране полноценные правовые основы для развития больших фундаментальных моделей ИИ.

При этом в России впервые законодательно закреплены не только определение и критерии сервисов, но и определен вектор их развития, который будет утверждаться президентом Владимиром Путиным.

«Приоритет очевиден: технологическая независимость и безопасность граждан при ускоренном внедрении ИИ в экономику и государственное управление. Отдельного внимания заслуживает вводимый механизм обязательной маркировки контента, созданного нейросетями, и особый режим регулирования для суверенных разработок. Закон наделяет Минцифры функцией единого уполномоченного органа, что должно обеспечить координацию и синергию усилий государства, науки и бизнеса в этой критически важной сфере», — заявила парламентарий.

Ранее Ленинградский областной институт развития образования был отмечен наградой Яндекса за вклад в цифровизацию.

Фото на миниатюре: Duma.gov.ru/ wikimedia.org (CC BY 4.0)