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Новости Социум

Дополнительные "Ласточки" запустят между Выборгом и Петербургом на выходных

Еще 15 пар «Ласточек» будут курсировать между городами.

С 11 июля по 30 сентября АО «СЗППК» запускает дополнительные поезда «Ласточка» между Петербургом и Выборгом в выходные дни. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По субботам и воскресеньям новая пара поездов будет отправляться с Финляндского вокзала в 11:10 и прибывать в Выборг в 12:22. Обратный рейс из Выборга запланирован на 17:57 с прибытием в Петербург в 19:10. «Ласточки» будут делать остановки на станциях Удельная, Зеленогорск, Рощино и Каннельярви.

Общее количество пар поездов на данном направлении по выходным вырастет до 15. Пассажирам настоятельно рекомендуется заранее проверять актуальное расписание в мобильных приложениях, на вокзалах или на официальном сайте АО «СЗППК».

Фото на миниатюре: Kilkawqq. Собственная работа/ wikimedia.org (CC BY 4.0)

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Поезд «Ласточка» Выборг Петербург
Новости Социум

Отключения воды ожидаются в Сясьстрое на выходных

На время работ на сетях в городе организуют подвоз воды.

С вечера 10 июля и в последующие двое суток в Сясьстрое проведут работы по замене коммуникаций, из-за чего в городе ожидаются отключения воды. Об этом сообщает «Леноблводоканал».

«Кратковременно подача воды будет возобновлена 11 июля с 10:00 до 12:00. В случае досрочного окончания работ вода будет подана на город раньше», — указано в сообщении.

Также на время работ в городе организуют подвоз воды. Адреса указаны в социальных сетях и на сайте организации. 

По всем вопросам жителей просят обращаться в ситуационный центр предприятия: 8(812)409-00-01.

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Сясьстрой отключения воды

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