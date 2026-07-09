Еще 15 пар «Ласточек» будут курсировать между городами.

С 11 июля по 30 сентября АО «СЗППК» запускает дополнительные поезда «Ласточка» между Петербургом и Выборгом в выходные дни. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По субботам и воскресеньям новая пара поездов будет отправляться с Финляндского вокзала в 11:10 и прибывать в Выборг в 12:22. Обратный рейс из Выборга запланирован на 17:57 с прибытием в Петербург в 19:10. «Ласточки» будут делать остановки на станциях Удельная, Зеленогорск, Рощино и Каннельярви.

Общее количество пар поездов на данном направлении по выходным вырастет до 15. Пассажирам настоятельно рекомендуется заранее проверять актуальное расписание в мобильных приложениях, на вокзалах или на официальном сайте АО «СЗППК».

Фото на миниатюре: Kilkawqq. Собственная работа/ wikimedia.org (CC BY 4.0)