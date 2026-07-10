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Вредна ли для двигателя езда на автомобиле с малым количеством бензина?

Вредна ли для двигателя езда на автомобиле с малым количеством бензина? - Езда с малым количеством бензина не наносит критического вреда двигателю, если это происходит нечаст
Фото: Freepik.

Езда с малым количеством бензина не наносит критического вреда двигателю, если это происходит нечасто. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры автомобильного транспорта НовГУ Николай Глушенков.

По словам специалиста, доказанных фактов того, что езда с почти пустым баком критически вредна для двигателя, не существует. Современные автомобили способны эффективно очищать топливо перед поступлением в двигатель, в том числе от загрязнений, которые скапливаются на дне бака.

«Соглашусь, что езда «на лампочке» – это отклонение от нормы, нештатная ситуация, которая в случае системности постепенно приводит к дополнительному износу отдельных деталей, например, бензонасоса. Если же такое происходит нечасто, то вреда двигателю это не нанесет», – отметил Николай Глушенков

При необходимости сэкономить бензин в пути Глушенков советует перейти на более плавное вождение и отключить энергопотребляющее оборудование, например, кондиционер или обогрев. Также специалист отметил, что на фоне ажиотажа часть водителей может задуматься о переводе автомобилей на газ или покупке транспорта на альтернативных источниках энергии.

По словам Глушенкова, электроавтомобили считаются более экономичным видом транспорта, однако при выборе нужно учитывать стоимость аккумуляторных батарей и ограниченный срок их эксплуатации.

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Фото: администрация Кировска

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