Весной животные были обнаружены специалистами в крайне истощенном состоянии.

В Ладожское озеро выпустили еще трех спасенных нерп. Две самки и один самец, еще весной найденные на грани гибели, вновь обрели свободу.

Как пишет КП-Петербург, животные были обнаружены специалистами в крайне истощенном состоянии. Из-за критически низкого веса и отсутствия жирового запаса нерпы не могли самостоятельно охотиться.

На протяжении нескольких месяцев за состоянием краснокнижных млекопитающих круглосуточно следили сотрудники Центра спасения морских млекопитающих при «Водоканале» Санкт-Петербурга. За время пребывания в реабилитационном центре нерпы прошли комплексное восстановление, набрали необходимую массу и заново освоили навыки выживания в дикой природе.

Местом выпуска было выбрано западное побережье Ладоги, где сейчас наблюдается достаточная кормовая база. Эксперты уверены, что животные уже готовы к самостоятельной жизни.