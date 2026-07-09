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В Ладожское озеро выпустили трех спасенных нерп

Весной животные были обнаружены специалистами в крайне истощенном состоянии.

В Ладожское озеро выпустили трех спасенных нерп - Весной животные были обнаружены специалистами в крайне истощенном состоянии.
Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

В Ладожское озеро выпустили еще трех спасенных нерп. Две самки и один самец, еще весной найденные на грани гибели, вновь обрели свободу.

Как пишет КП-Петербург, животные были обнаружены специалистами в крайне истощенном состоянии. Из-за критически низкого веса и отсутствия жирового запаса нерпы не могли самостоятельно охотиться.

На протяжении нескольких месяцев за состоянием краснокнижных млекопитающих круглосуточно следили сотрудники Центра спасения морских млекопитающих при «Водоканале» Санкт-Петербурга. За время пребывания в реабилитационном центре нерпы прошли комплексное восстановление, набрали необходимую массу и заново освоили навыки выживания в дикой природе.

Местом выпуска было выбрано западное побережье Ладоги, где сейчас наблюдается достаточная кормовая база. Эксперты уверены, что животные уже готовы к самостоятельной жизни.

Теги

нерпы Ладожское озеро
Новости Социум

Биолог раскрыл, как не допустить зуда купальщика

Россиянам рассказали, что нужно делать сразу после того, как вы вышли из водоема.

Избежать суда купальщика можно, если растирать тело и принимать душ сразу после того, как вы покинули водоем. Об этом рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Федоров. в беседе с РИА Новости.

«Чтобы избежать »зуда купальщика« после контакта с водой, в которой обитают птицы, выйдя на берег, нужно энергично растереть кожу жестким полотенцем насухо или песком, а затем принять душ и снова вытереться. Механическое трение разрушает церкарии, которые уже начали внедряться, и снимает капли воды с личинками», — пояснил биолог.

При появлении сыпи на теле в течение 24 часов после купания обычно назначают антигистаминные препараты и охлаждающие мази с ментолом или кортикостероидами. Принимать эти препараты необходимо только после консультации с врачом, добавил эксперт.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

зуд купальщика советы эксперта

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