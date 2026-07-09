В деревне Пухолово расширили газораспределительную сеть для подключения 158 домов.
В деревне Пухолово Кировского района Ленинградской области завершено строительство новых газовых сетей протяженностью 2,5 км. Это открыло техническую возможность для газификации 158 частных домовладений.
Проект, реализованный АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», стал продолжением программы газификации региона, стартовавшей в 2025 году. Генеральный директор компании Вячеслав Бузин подчеркнул, что строительство новых сетей позволит значительно расширить охват программы.
«Деревня Пухолово газифицирована еще в 2025 году в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области вместе с деревнями Сологубовка, Петрово, Турышкино, Лезье, Муя, поселками Старая Малукса и Новая Малукса. Теперь мы построили новые газораспределительные сети, чтобы еще больше жителей населенного пункта могли принять участие в программе догазификации», — рассказал Бузин.
На сегодняшний день в Кировском районе подано 2,7 тыс. заявок на догазификацию, подписано уже 2,6 тыс. договоров. На данный момент 2,2 тыс. соглашений полностью исполнены в части подведения сетей к границам участков, а в 1,8 тыс. домовладений голубое топливо уже доступно для использования.