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Госстройнадзор выдал разрешение на строительство школы на 825 мест в Сертолово

Государственный строительный надзор Ленобласти выдал разрешение на возведение новой общеобразовательной школы на 825 учеников в Сертолово на улице Дмитрия Кожемякина.

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство школы на 825 мест в Сертолово - Государственный строительный надзор Ленобласти выдал разрешение на возведение новой общеобразователь
Фото: Правительство Ленинградской области

Внутренняя планировка предусматривает отдельные блоки для младших, средних и старших классов, специализированные кабинеты, мастерские, столовую, медицинский блок, спортивный и актовый залы, а также библиотеку с медиатекой.

Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский, комментируя старт проекта, отметил, что к этой стройке шли непросто — были вопросы по площадке, по техническим решениям. Однако школа в Сертолово действительно необходима жителям, и сейчас главная задача — не терять темп после получения разрешения.

«Проект сильный: отдельные блоки для разных возрастов, спорт, актовый зал, библиотека, медблок, благоустроенная территория. Плюс удачная локация — школа появится там, где она нужна каждый день, рядом с жилыми кварталами и зеленой зоной. Это будет современное, удобное и по-настоящему живое пространство для детей», — подчеркнул Барановский.

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Напомним, что у родителей будущих первоклассников есть три варианта подачи заявления: самостоятельно с 1 апреля, если ребенок зарегистрирован на закрепленной за школой территории или есть право на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление ребёнка в школу, на портале «Образование Ленобласти» или с помощью портала Госуслуг, также в МФЦ или непосредственно в школе. 

Вторая волна записи проходит с 6 июля до 5 сентября. Подать заявление можно будет в любую школу, независимо от места прописки и наличия льгот. Ребёнка зачислят, если останутся места.

Более подробная информация о порядке приема детей, а также список необходимых документов, территорий и телефонах «горячих линий» можно найти на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Теги

Сертолово Евгений Барановский образование в Ленобласти Госстройнадзор
Новости Экономика

Более 50% жителей России не имеют финансовой подушки

Финансовой подушки нет у большинства россиян, сообщает «Петроград». Доля респондентов без накоплений на случай потери дохода или непредвиденных расходов за девять месяцев выросла с 42% до 60%.

О наличии сбережений в конце мая – начале июня 2026 года сообщили 38% россиян. В сентябре 2025 года такой ответ дали 57% участников исследования.

Чаще всего финансовая подушка есть у молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, жителей Москвы, Санкт-Петербурга, крупных и средних городов, россиян с высшим образованием и респондентов, которые оценивают свое материальное положение как высокое.

Среди обладателей накоплений 43% заявили, что смогут прожить на сбережения от одного месяца до полугода. Еще 39% сообщили, что финансовой подушки хватит более чем на шесть месяцев. При этом 8% отметили, что их накоплений хватит менее чем на месяц.

В среднем россияне со сбережениями смогут поддерживать привычный уровень жизни за счет накопленных средств в течение 5,7 месяца. Медианное значение составляет 3,5 месяца. Это означает, что у половины респондентов с накоплениями финансовая подушка рассчитана менее чем на три с половиной месяца.

Исследование также показало, что молодые россияне чаще имеют сбережения. При этом наиболее продолжительный запас финансовой устойчивости характерен для людей старшего возраста и обеспеченных респондентов.

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