Государственный строительный надзор Ленобласти выдал разрешение на возведение новой общеобразовательной школы на 825 учеников в Сертолово на улице Дмитрия Кожемякина.

Внутренняя планировка предусматривает отдельные блоки для младших, средних и старших классов, специализированные кабинеты, мастерские, столовую, медицинский блок, спортивный и актовый залы, а также библиотеку с медиатекой.

Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский, комментируя старт проекта, отметил, что к этой стройке шли непросто — были вопросы по площадке, по техническим решениям. Однако школа в Сертолово действительно необходима жителям, и сейчас главная задача — не терять темп после получения разрешения.

«Проект сильный: отдельные блоки для разных возрастов, спорт, актовый зал, библиотека, медблок, благоустроенная территория. Плюс удачная локация — школа появится там, где она нужна каждый день, рядом с жилыми кварталами и зеленой зоной. Это будет современное, удобное и по-настоящему живое пространство для детей», — подчеркнул Барановский.

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Напомним, что у родителей будущих первоклассников есть три варианта подачи заявления: самостоятельно с 1 апреля, если ребенок зарегистрирован на закрепленной за школой территории или есть право на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление ребёнка в школу, на портале «Образование Ленобласти» или с помощью портала Госуслуг, также в МФЦ или непосредственно в школе.

Вторая волна записи проходит с 6 июля до 5 сентября. Подать заявление можно будет в любую школу, независимо от места прописки и наличия льгот. Ребёнка зачислят, если останутся места.

Более подробная информация о порядке приема детей, а также список необходимых документов, территорий и телефонах «горячих линий» можно найти на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.