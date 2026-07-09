Прокуратура добилась возврата крупной суммы денег жительнице Ленинградской области.
Обманутой мошенниками пенсионерке из Лужского района вернут денежные накопления. Об этом сообщает прокуратура Ленинградской области 9 июля.
Указывается, что женщина подверглась влиянию аферистов и перевела на указанный счет 280 тысяч рублей.
«Прокуратура добилась решения суда о возврате средств и взыскания 50 тыс. рублей в качестве процентов за пользование деньгами», — указано в сообщении.
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