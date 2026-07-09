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Новости Социум

Пенсионерке из Лужского района вернут украденные мошенниками накопления

Прокуратура добилась возврата крупной суммы денег жительнице Ленинградской области.

Обманутой мошенниками пенсионерке из Лужского района вернут денежные накопления. Об этом сообщает прокуратура Ленинградской области 9 июля.

Указывается, что женщина подверглась влиянию аферистов и перевела на указанный счет 280 тысяч рублей. 

«Прокуратура добилась решения суда о возврате средств и взыскания 50 тыс. рублей в качестве процентов за пользование деньгами», — указано в сообщении.

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09.07.2026
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прокуратура Лужский район
Новости Социум

Биолог раскрыл, как не допустить зуда купальщика

Россиянам рассказали, что нужно делать сразу после того, как вы вышли из водоема.

Избежать суда купальщика можно, если растирать тело и принимать душ сразу после того, как вы покинули водоем. Об этом рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Федоров. в беседе с РИА Новости.

«Чтобы избежать »зуда купальщика« после контакта с водой, в которой обитают птицы, выйдя на берег, нужно энергично растереть кожу жестким полотенцем насухо или песком, а затем принять душ и снова вытереться. Механическое трение разрушает церкарии, которые уже начали внедряться, и снимает капли воды с личинками», — пояснил биолог.

При появлении сыпи на теле в течение 24 часов после купания обычно назначают антигистаминные препараты и охлаждающие мази с ментолом или кортикостероидами. Принимать эти препараты необходимо только после консультации с врачом, добавил эксперт.

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Фото на миниатюре: magnific

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зуд купальщика советы эксперта

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