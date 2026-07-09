Россиянам рассказали, что нужно делать сразу после того, как вы вышли из водоема.

Избежать суда купальщика можно, если растирать тело и принимать душ сразу после того, как вы покинули водоем. Об этом рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Федоров. в беседе с РИА Новости.

«Чтобы избежать »зуда купальщика« после контакта с водой, в которой обитают птицы, выйдя на берег, нужно энергично растереть кожу жестким полотенцем насухо или песком, а затем принять душ и снова вытереться. Механическое трение разрушает церкарии, которые уже начали внедряться, и снимает капли воды с личинками», — пояснил биолог.

При появлении сыпи на теле в течение 24 часов после купания обычно назначают антигистаминные препараты и охлаждающие мази с ментолом или кортикостероидами. Принимать эти препараты необходимо только после консультации с врачом, добавил эксперт.

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