Правоохранительные органы накрыли крупное производство запрещенных веществ в Гатчинском округе.

Сотрудники полиции в Гатчинском округе задержали организатора подпольного производства наркотиков. При обысках правоохранители изъяли более 17 кг запрещенных веществ, предназначенных для сбыта через тайники-закладки.

Как передает региональное МВД России по Ленинградской области, местный житель организовал подпольную лабораторию в августе 2025 года, планируя распространять «синтетику» бесконтактным способом. В ходе обысков оперативники обнаружили около 7,3 кг готовых порошкообразных веществ, 20 канистр с химикатами и прекурсорами общим объемом 400 литров, а также лабораторное оборудование.

Кроме того, в лесном массиве неподалеку от лаборатории мужчина оборудовал схрон, в котором хранилось еще более 10 кг наркотиков, расфасованных в герметичные пакеты. Общий вес изъятой партии превысил 17,4 кг. Проведенная экспертиза подтвердила наличие в образцах синтетического наркотика.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется следствие.