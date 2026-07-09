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Более 17 кг наркотиков изъяли в крупной нарколаборатории в Ленобласти

Правоохранительные органы накрыли крупное производство запрещенных веществ в Гатчинском округе. 

Более 17 кг наркотиков изъяли в крупной нарколаборатории в Ленобласти - Правоохранительные органы накрыли крупное производство запрещенных веществ в Гатчинском округе.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники полиции в Гатчинском округе задержали организатора подпольного производства наркотиков. При обысках правоохранители изъяли более 17 кг запрещенных веществ, предназначенных для сбыта через тайники-закладки.

Как передает региональное МВД России по Ленинградской области, местный житель организовал подпольную лабораторию в августе 2025 года, планируя распространять «синтетику» бесконтактным способом. В ходе обысков оперативники обнаружили около 7,3 кг готовых порошкообразных веществ, 20 канистр с химикатами и прекурсорами общим объемом 400 литров, а также лабораторное оборудование.

Кроме того, в лесном массиве неподалеку от лаборатории мужчина оборудовал схрон, в котором хранилось еще более 10 кг наркотиков, расфасованных в герметичные пакеты. Общий вес изъятой партии превысил 17,4 кг. Проведенная экспертиза подтвердила наличие в образцах синтетического наркотика.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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09.07.2026
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Теги

Гатчинский округ Борьба с наркотиками
Новости Социум

Отключения воды ожидаются в Сясьстрое на выходных

На время работ на сетях в городе организуют подвоз воды.

С вечера 10 июля и в последующие двое суток в Сясьстрое проведут работы по замене коммуникаций, из-за чего в городе ожидаются отключения воды. Об этом сообщает «Леноблводоканал».

«Кратковременно подача воды будет возобновлена 11 июля с 10:00 до 12:00. В случае досрочного окончания работ вода будет подана на город раньше», — указано в сообщении.

Также на время работ в городе организуют подвоз воды. Адреса указаны в социальных сетях и на сайте организации. 

По всем вопросам жителей просят обращаться в ситуационный центр предприятия: 8(812)409-00-01.

Теги

Сясьстрой отключения воды

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