54-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела после кражи чужой банковской карты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против жительницы Петербурга, которая расплатилась найденной картой подростка в магазине. Теперь задержанной грозит до 6 лет колонии.

По материалам дела, 54-летняя женщина обнаружила банковскую карту, принадлежащую 15-летнему подростку. Вместо того, чтобы предпринять попытки вернуть найденное владельцу, женщина решила отправиться за покупками. Злоумышленница потратила с чужого счета более 3000 рублей в одном из магазинов, расположенных на Невском проспекте.

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье и краже с банковского счета.