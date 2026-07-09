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Новости Социум

В Минпросвещения раскрыли, сколько нужно баллов на ЕГЭ для поступления в ведущие вузы России

По словам экспертов, такая возможность появляется у абитуриентов, набравших не менее 70 баллов по каждому предмету.

Для поступления в ведущие учебные заведения России выпускникам необходимо набрать минимум 70 баллов при сдаче ЕГЭ по каждому предмету. Об этом РИА Новости заявила эксперт Минпросвещения РФ, замруководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко.

«Стоит отметить, что выпускники, которые набрали от 70 баллов и выше, имеют шанс на поступление в ведущие вузы страны на различные направления подготовки», - сказала Коваленко.

Она также отметила, что количество выпускников, которые получают такие высокие баллы, становится все больше.

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Теги

вузы ЕГЭ Минпросвещения
Новости Происшествия

Жительнице Петербурга грозит срок за покупки с чужой карты

54-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела после кражи чужой банковской карты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против жительницы Петербурга, которая расплатилась найденной картой подростка в магазине. Теперь задержанной грозит до 6 лет колонии.

По материалам дела, 54-летняя женщина обнаружила банковскую карту, принадлежащую 15-летнему подростку. Вместо того, чтобы предпринять попытки вернуть найденное владельцу, женщина решила отправиться за покупками. Злоумышленница потратила с чужого счета более 3000 рублей в одном из магазинов, расположенных на Невском проспекте.

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье и краже с банковского счета. 

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Петербург кража

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