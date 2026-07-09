По словам экспертов, такая возможность появляется у абитуриентов, набравших не менее 70 баллов по каждому предмету.

Для поступления в ведущие учебные заведения России выпускникам необходимо набрать минимум 70 баллов при сдаче ЕГЭ по каждому предмету. Об этом РИА Новости заявила эксперт Минпросвещения РФ, замруководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко.

«Стоит отметить, что выпускники, которые набрали от 70 баллов и выше, имеют шанс на поступление в ведущие вузы страны на различные направления подготовки», - сказала Коваленко.

Она также отметила, что количество выпускников, которые получают такие высокие баллы, становится все больше.