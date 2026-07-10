Руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов заявил, что в России снизилось качество некоторых продуктов.

По его словам, наибольшие претензии у россиян возникают к сосискам и вареным колбасам. Производители уменьшают вес упаковок и используют дешевые добавки, в то время как цены остаются прежними или даже увеличиваются.

Кроме того, Виноградов отметил ухудшение качества сыров, кондитерских изделий и мороженого.

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В связи с этим защитник прав потребителей призвал вернуться к домашнему производству продуктов, вспомнив «бабушкины рецепты» как способ экономии и повышения продовольственной устойчивости семьи.