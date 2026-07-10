В Волховском районе на завершающем этапе находится реконструкция моста через реку Кумбито на подъезде к деревне Октябрьская Свобода.
Основной этап работ уже выполнен: установлены свайные фундаменты, возведены капитальные опоры, смонтировано металлическое пролетное строение и забетонирована монолитная плита проезжей части. Сейчас специалисты занимаются устройством земляного полотна на подходах к мосту, монтажом переходных плит и гидроизоляцией плиты проезжей части переправы. Завершение работ запланировано на ноябрь текущего года.
Реконструкция моста ведется в преддверии 100-летия Ленинградской области.