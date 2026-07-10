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Новости Социум

Реконструкция моста через реку Кумбито близится к завершению

В Волховском районе на завершающем этапе находится реконструкция моста через реку Кумбито на подъезде к деревне Октябрьская Свобода.

Реконструкция моста через реку Кумбито близится к завершению - Основной этап работ уже выполнен.
Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Основной этап работ уже выполнен: установлены свайные фундаменты, возведены капитальные опоры, смонтировано металлическое пролетное строение и забетонирована монолитная плита проезжей части. Сейчас специалисты занимаются устройством земляного полотна на подходах к мосту, монтажом переходных плит и гидроизоляцией плиты проезжей части переправы. Завершение работ запланировано на ноябрь текущего года.

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Реконструкция моста ведется в преддверии 100-летия Ленинградской области.

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ремонт моста Ленобласть Волховский район
Новости Социум

Эксперт назвал продукты, качество которых ухудшилось в России

Руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов заявил, что в России снизилось качество некоторых продуктов.

По его словам, наибольшие претензии у россиян возникают к сосискам и вареным колбасам. Производители уменьшают вес упаковок и используют дешевые добавки, в то время как цены остаются прежними или даже увеличиваются.

Кроме того, Виноградов отметил ухудшение качества сыров, кондитерских изделий и мороженого.

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В связи с этим защитник прав потребителей призвал вернуться к домашнему производству продуктов, вспомнив «бабушкины рецепты» как способ экономии и повышения продовольственной устойчивости семьи.

Теги

продукты

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