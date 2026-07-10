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Над Россией за ночь сбили 376 украинских БПЛА. Над Ленобластью уничтожено 14 дронов

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской и Тверской областями.

Над Ленинградской областью сбили 14 беспилотников, сообщил Александр Дрозденко. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

На подлете к Москве с начала суток уничтожили 14 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Краснодарском крае после атаки начался пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Обломки дронов также упали во дворе частного дома и на территории предприятия в станице Северской. Пострадавших нет.

В Азове Ростовской области загорелись два объекта хранения нефтепродуктов. В Таганроге пожар возник на территории морского порта, а также на крыше административного здания. Еще одно административное здание загорелось в селе Кагальник. Кроме того, в одном из частных домов повреждены остекление и двери. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, пострадавших нет.

В Калужской области также обошлось без пострадавших и разрушений. Власти остальных регионов о последствиях атак не сообщали.

Ограничения на полеты самолетов вводили в аэропортах «Пулково», «Жуковский» и «Псков». На момент подготовки публикации ограничения продолжают действовать в Домодедово, а также в аэропортах Ярославля, Череповца и Краснодара.

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16.04.2026
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Теги

БПЛА Ленинградская область Россия СВО
Новости Социум

Голикова назвала факторы продления жизни на 10-15 лет

Правильное питание, профилактика заболеваний, физическая и культурная активность способны подарить дополнительные 10-15 лет жизни, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Тут [в вопросе увеличения продолжительности жизни] нельзя об одной привычке говорить. Это образ жизни. Туда всё входит: и питание, и своевременная профилактика, и борьба с когнитивными расстройствами», — сказала Голикова «РИА Новости» в кулуарах форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

По словам вице-премьера, здоровое долголетие складывается не только из правильного рациона и спорта, но и из насыщенной культурной жизни. Граждане часто жалуются на нехватку времени для занятий спортом или посещения театров, однако именно эти составляющие, по ее мнению, формируют полноценный здоровый образ жизни.

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зож Голикова По её словам

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