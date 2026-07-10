По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской и Тверской областями.

Над Ленинградской областью сбили 14 беспилотников, сообщил Александр Дрозденко. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

На подлете к Москве с начала суток уничтожили 14 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Краснодарском крае после атаки начался пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Обломки дронов также упали во дворе частного дома и на территории предприятия в станице Северской. Пострадавших нет.

В Азове Ростовской области загорелись два объекта хранения нефтепродуктов. В Таганроге пожар возник на территории морского порта, а также на крыше административного здания. Еще одно административное здание загорелось в селе Кагальник. Кроме того, в одном из частных домов повреждены остекление и двери. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, пострадавших нет.

В Калужской области также обошлось без пострадавших и разрушений. Власти остальных регионов о последствиях атак не сообщали.

Ограничения на полеты самолетов вводили в аэропортах «Пулково», «Жуковский» и «Псков». На момент подготовки публикации ограничения продолжают действовать в Домодедово, а также в аэропортах Ярославля, Череповца и Краснодара.