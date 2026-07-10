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Новости Социум

В Кипенском и Гостилицком привели в порядок памятные места

Первичные отделения партии «Единая России» провели благоустройство воинских захоронений и других памятных мест.

Первичные отделения партии «Единая Россия» провели субботники в Кипенском и Гостилицком поселениях. Работа по благоустройству памятных мест прошла в соответствии с поручениями губернатора Ленинградской области и секретаря областного отделения партии Александра Дрозденко, а также в рамках федерального партийного проекта «Историческая память».

Фото здесь и далее: партия «Единая Россия»

Входе недавних акций активисты привели в порядок мемориал «Непокоренная высота» на горе Колокольня в Гостилицком сельском поселении. В Кипенском поселении усилия партийцев сосредоточились на мемориальном стенде «Земляки, сражавшиеся за Родину в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Депутаты «Единой России» тем временем провели масштабную работу по обновлению экспозиции. Фотографии героев были не только отреставрированы, но и оцифрованы. 

В Кипенском и Гостилицком привели в порядок памятные места - Первичные отделения партии "Единая России" провели благоустройство воинских захоронений и других пам

Особую роль в реализации инициативы сыграл член партии Петр Константинович Беш, чье неравнодушное отношение и личный вклад позволили качественно провести эту работу. 

«Сохранение исторической памяти — это наша общая ответственность перед ветеранами, героями и будущими поколениями. Уход за памятниками, благоустройство мемориалов и сохранение имён защитников Отечества — важная часть патриотического воспитания. Такие субботники объединяют жителей и помогают сохранить связь поколений», — отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Рытов.

Забота о воинских мемориалах остается одним из ключевых приоритетов Народной программы партии.

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Благоустройство в Ленобласти Единая Россия
Новости Социум

Семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге признали пригодными для купания

Семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге признали пригодными для купания - В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в регионально
Фото: Freepik.

В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отобрали 120 проб воды в 20 зонах отдыха на территории девяти муниципальных образований. По данным на 9 июля, гигиеническим нормативам соответствуют только семь пляжей в Приозерском районе.

Купаться разрешено в озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также в реке Бурной. В остальных 13 водоемах качество воды не соответствует нормативам. В их числе река Сясь, Ладожское озеро и Финский залив.

В Санкт-Петербурге специалисты исследовали 144 пробы воды. Пригодными для купания признали только Первое Суздальское озеро и Безымянное озеро в Красносельском районе. Вода в Финском заливе не соответствует санитарным требованиям.

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоемах, где качество воды не соответствует нормативам. Заглатывание такой воды может привести к заражению кишечными инфекциями, энтеровирусами, гепатитом А и другими заболеваниями.

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08.09.2025
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Санкт-Петербург Ленинградская область роспотребнадзор

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