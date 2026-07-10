weather 20.5°
$ 75.93
86.59

Главная / Новости / В Петербурге за год провели почти 300 операций по пересадке органов

Новости Социум

В Петербурге за год провели почти 300 операций по пересадке органов

За прошедший год в Петербурге провели 296 операций по трансплантации различных органов.

Среди значимых достижений в области трансплантологии - первая пересадка почки несовершеннолетнему пациенту, которая была проведена петербургскими хирургами. Впоследствии были выполнены еще две аналогичные операции. Также в Мариинской больнице впервые была осуществлена пересадка сердца. На сегодняшний день в этом направлении проведено уже пять операций. В планах - освоение техники пересадки печени.

Вам будет интересно
Детский центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса получил новое оборудование
Техника распределена между двумя отделениями клиники. Офтальмологическое отделение оснастили аппаратурой для лечения заболеваний роговицы глаза. В ото...
08.07.2026
154

Вице-губернатор Владимир Омельницкий подчеркнул, что развитие медицинской отрасли является одним из ключевых направлений городской политики. По его словам, за последние четыре года для городских больниц было приобретено 13 тысяч единиц диагностического и лечебного оборудования, с особым упором на технику для выявления тяжёлых патологий на ранних стадиях.

Теги

пересадка органов Петербург хирурги
Новости СВО

Военнослужащий из Кировска Александр Коротченков погиб на СВО

В зоне СВО погиб житель Кировского района Ленобласти Александр Коротченков. Ему было 55 лет.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями на Аллее Славы кладбища Арбузово.

Военнослужащий из Кировска Александр Коротченков погиб на СВО - Ему было 55 лет.
Фото: администрация Кировска

Александр Коротченков родился в Кировске 14 августа 1970 года. Срочную службу проходил в должности оператора радиолокационной станции, а на СВО отправился добровольно, заключив контракт с Минобороны. Служил в звании сержанта и погиб у населенного пункта Луговое в ЛНР, сообщили в местной администрации.

Вам будет интересно
Житель Кировского района Алексей Кузьмин погиб на СВО
В ходе СВО погиб житель Кировского района Ленобласти Алексей Кузьмин. Фото: администрация МО «Город Отрадное» Прощание с Алексеем пройдет 7 июля в хра...
07.07.2026
258

Теги

Кировск Ленобласть СВО погиб военный

Популярное

Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

07:30 06.07.2026

Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге
Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге

08:25 07.07.2026

За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав

07:48 07.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться