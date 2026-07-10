За прошедший год в Петербурге провели 296 операций по трансплантации различных органов.

Среди значимых достижений в области трансплантологии - первая пересадка почки несовершеннолетнему пациенту, которая была проведена петербургскими хирургами. Впоследствии были выполнены еще две аналогичные операции. Также в Мариинской больнице впервые была осуществлена пересадка сердца. На сегодняшний день в этом направлении проведено уже пять операций. В планах - освоение техники пересадки печени.

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Вице-губернатор Владимир Омельницкий подчеркнул, что развитие медицинской отрасли является одним из ключевых направлений городской политики. По его словам, за последние четыре года для городских больниц было приобретено 13 тысяч единиц диагностического и лечебного оборудования, с особым упором на технику для выявления тяжёлых патологий на ранних стадиях.