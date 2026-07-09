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Новости Спорт

Глава Ленобласти приглашает всех принять участие во всероссийском марафоне «Земля спорта»

Александр Дрозденко сообщил о проведении регионального этапа всероссийского марафона «Земля спорта», который состоится 10 июля на Лесном стадионе в посёлке Сосново.

В программе праздника — зарядки на траве, силовой экстрим, футбол и волейбол, семейные эстафеты и детские забеги, а также мастер-классы от опытных наставников и фермерская ярмарка.

Возраст на спортивном мероприятии не имеет значения: в прошлом сезоне участниками стали и семилетние дети, и 69-летние любители спорта. В этом году по России уже зарегистрировано более 20 тысяч участников, тогда как в прошлом сезоне на финале в «Сириусе» их было почти 17 тысяч.

«Будет насыщенно, а главное — весело! Всем спорт», — призвал глава региона.

«Земля спорта» — это проект Министерства сельского хозяйства РФ, призванный популяризировать спорт и здоровый образ жизни в малых городах и сельских поселениях страны. В прошлом году сосновская площадка собрала 193 участника из 12 районов области — семьи с детьми, представителей разных поколений, и каждый находил здесь занятие по душе.

Теги

Ленобласть Александр Дрозденко марафон "Земля спорта"
Новости Социум

Семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге признали пригодными для купания

Семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге признали пригодными для купания - В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в регионально
Фото: Freepik.

В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отобрали 120 проб воды в 20 зонах отдыха на территории девяти муниципальных образований. По данным на 9 июля, гигиеническим нормативам соответствуют только семь пляжей в Приозерском районе.

Купаться разрешено в озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также в реке Бурной. В остальных 13 водоемах качество воды не соответствует нормативам. В их числе река Сясь, Ладожское озеро и Финский залив.

В Санкт-Петербурге специалисты исследовали 144 пробы воды. Пригодными для купания признали только Первое Суздальское озеро и Безымянное озеро в Красносельском районе. Вода в Финском заливе не соответствует санитарным требованиям.

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоемах, где качество воды не соответствует нормативам. Заглатывание такой воды может привести к заражению кишечными инфекциями, энтеровирусами, гепатитом А и другими заболеваниями.

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08.09.2025
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Теги

Санкт-Петербург Ленинградская область роспотребнадзор

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