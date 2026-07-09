Александр Дрозденко сообщил о проведении регионального этапа всероссийского марафона «Земля спорта», который состоится 10 июля на Лесном стадионе в посёлке Сосново.

В программе праздника — зарядки на траве, силовой экстрим, футбол и волейбол, семейные эстафеты и детские забеги, а также мастер-классы от опытных наставников и фермерская ярмарка.

Возраст на спортивном мероприятии не имеет значения: в прошлом сезоне участниками стали и семилетние дети, и 69-летние любители спорта. В этом году по России уже зарегистрировано более 20 тысяч участников, тогда как в прошлом сезоне на финале в «Сириусе» их было почти 17 тысяч.

«Будет насыщенно, а главное — весело! Всем спорт», — призвал глава региона.

«Земля спорта» — это проект Министерства сельского хозяйства РФ, призванный популяризировать спорт и здоровый образ жизни в малых городах и сельских поселениях страны. В прошлом году сосновская площадка собрала 193 участника из 12 районов области — семьи с детьми, представителей разных поколений, и каждый находил здесь занятие по душе.