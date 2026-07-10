В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отобрали 120 проб воды в 20 зонах отдыха на территории девяти муниципальных образований. По данным на 9 июля, гигиеническим нормативам соответствуют только семь пляжей в Приозерском районе.

Купаться разрешено в озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также в реке Бурной. В остальных 13 водоемах качество воды не соответствует нормативам. В их числе река Сясь, Ладожское озеро и Финский залив.

В Санкт-Петербурге специалисты исследовали 144 пробы воды. Пригодными для купания признали только Первое Суздальское озеро и Безымянное озеро в Красносельском районе. Вода в Финском заливе не соответствует санитарным требованиям.

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоемах, где качество воды не соответствует нормативам. Заглатывание такой воды может привести к заражению кишечными инфекциями, энтеровирусами, гепатитом А и другими заболеваниями.