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Центр «Мой бизнес» Ленобласти признан лучшим по поддержке участников СВО на федеральной премии

Центр «Мой бизнес» Ленинградской области стал победителем VI Национальной премии инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Региональный Центр одержал победу в номинации «Дело героев: лучшая практика поддержки участников СВО и их семей». 

Глава 47 региона Александр Дрозденко подчеркнул, что признание на федеральном уровне и среди коллег из других субъектов страны имеет принципиальное значение. Практика Ленинградской области изначально выстраивалась таким образом, чтобы её можно было тиражировать в других регионах.

«Если наши наработки помогут где-то ещё запустить аналогичную поддержку — значит, работаем не зря», — отметил Александр Дрозденко.

Губернатор выразил благодарность Министерству экономического развития РФ и Национальному агентству по развитию предпринимательства «Мой бизнес» за высокую оценку. Регион намерен и дальше совершенствовать программу, расширять спектр финансовых инструментов и создавать надёжные условия для старта и развития предпринимательской деятельности ветеранов СВО и членов их семей.

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Теги

Ленобласть Мой бизнес ветераны СВО
Новости Социум

Семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге признали пригодными для купания

Семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге признали пригодными для купания - В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в регионально
Фото: Freepik.

В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отобрали 120 проб воды в 20 зонах отдыха на территории девяти муниципальных образований. По данным на 9 июля, гигиеническим нормативам соответствуют только семь пляжей в Приозерском районе.

Купаться разрешено в озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также в реке Бурной. В остальных 13 водоемах качество воды не соответствует нормативам. В их числе река Сясь, Ладожское озеро и Финский залив.

В Санкт-Петербурге специалисты исследовали 144 пробы воды. Пригодными для купания признали только Первое Суздальское озеро и Безымянное озеро в Красносельском районе. Вода в Финском заливе не соответствует санитарным требованиям.

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоемах, где качество воды не соответствует нормативам. Заглатывание такой воды может привести к заражению кишечными инфекциями, энтеровирусами, гепатитом А и другими заболеваниями.

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Санкт-Петербург Ленинградская область роспотребнадзор

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