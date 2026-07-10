Центр «Мой бизнес» Ленинградской области стал победителем VI Национальной премии инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Региональный Центр одержал победу в номинации «Дело героев: лучшая практика поддержки участников СВО и их семей».
Глава 47 региона Александр Дрозденко подчеркнул, что признание на федеральном уровне и среди коллег из других субъектов страны имеет принципиальное значение. Практика Ленинградской области изначально выстраивалась таким образом, чтобы её можно было тиражировать в других регионах.
«Если наши наработки помогут где-то ещё запустить аналогичную поддержку — значит, работаем не зря», — отметил Александр Дрозденко.
Губернатор выразил благодарность Министерству экономического развития РФ и Национальному агентству по развитию предпринимательства «Мой бизнес» за высокую оценку. Регион намерен и дальше совершенствовать программу, расширять спектр финансовых инструментов и создавать надёжные условия для старта и развития предпринимательской деятельности ветеранов СВО и членов их семей.