На Петербургской бирже 8 июля продажи бензина АИ-92 и АИ-95 сократились до 8,1 тыс. тонн, сообщает «Бриф24».

Относительно предыдущего дня объем реализации снизился на 10%, а к 8 июня – на 66,7%. Предложения АИ-98 и АИ-100 отсутствовали второй торговый день подряд.

Сокращение продаж связано с отсутствием предложений с нескольких базисов при заводах. Не менее девяти российских НПЗ находятся на внеплановом ремонте.

Вице-премьер Александр Новак пояснил, что повреждение ряда заводов из-за атак и рост спроса примерно на треть привели к дефициту. Для стабилизации правительство снизило нормативы биржевых продаж с 15% до 10% и ограничило участие перекупщиков.

Независимые АЗС переходят на прямые договоры с нефтекомпаниями, что может улучшить их положение. Биржевые цены перестали отражать рыночную ситуацию. Розничные цены на АИ-92 и АИ-95 выросли до 70,2-76,2 руб. за литр, а рыночные котировки могут в 2-2,5 раза превышать биржевые.