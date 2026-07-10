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Биржевые продажи бензина упали до исторического минимума в Петербурге

Рубли
Фото: Freepik.

На Петербургской бирже 8 июля продажи бензина АИ-92 и АИ-95 сократились до 8,1 тыс. тонн, сообщает «Бриф24».

Относительно предыдущего дня объем реализации снизился на 10%, а к 8 июня – на 66,7%. Предложения АИ-98 и АИ-100 отсутствовали второй торговый день подряд.

Сокращение продаж связано с отсутствием предложений с нескольких базисов при заводах. Не менее девяти российских НПЗ находятся на внеплановом ремонте.

Вице-премьер Александр Новак пояснил, что повреждение ряда заводов из-за атак и рост спроса примерно на треть привели к дефициту. Для стабилизации правительство снизило нормативы биржевых продаж с 15% до 10% и ограничило участие перекупщиков.

Независимые АЗС переходят на прямые договоры с нефтекомпаниями, что может улучшить их положение. Биржевые цены перестали отражать рыночную ситуацию. Розничные цены на АИ-92 и АИ-95 выросли до 70,2-76,2 руб. за литр, а рыночные котировки могут в 2-2,5 раза превышать биржевые.

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Семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге признали пригодными для купания

Семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге признали пригодными для купания - В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в регионально
Фото: Freepik.

В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отобрали 120 проб воды в 20 зонах отдыха на территории девяти муниципальных образований. По данным на 9 июля, гигиеническим нормативам соответствуют только семь пляжей в Приозерском районе.

Купаться разрешено в озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также в реке Бурной. В остальных 13 водоемах качество воды не соответствует нормативам. В их числе река Сясь, Ладожское озеро и Финский залив.

В Санкт-Петербурге специалисты исследовали 144 пробы воды. Пригодными для купания признали только Первое Суздальское озеро и Безымянное озеро в Красносельском районе. Вода в Финском заливе не соответствует санитарным требованиям.

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоемах, где качество воды не соответствует нормативам. Заглатывание такой воды может привести к заражению кишечными инфекциями, энтеровирусами, гепатитом А и другими заболеваниями.

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