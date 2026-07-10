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Семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге признали пригодными для купания

Семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге признали пригодными для купания - В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в регионально
Фото: Freepik.

В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отобрали 120 проб воды в 20 зонах отдыха на территории девяти муниципальных образований. По данным на 9 июля, гигиеническим нормативам соответствуют только семь пляжей в Приозерском районе.

Купаться разрешено в озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также в реке Бурной. В остальных 13 водоемах качество воды не соответствует нормативам. В их числе река Сясь, Ладожское озеро и Финский залив.

В Санкт-Петербурге специалисты исследовали 144 пробы воды. Пригодными для купания признали только Первое Суздальское озеро и Безымянное озеро в Красносельском районе. Вода в Финском заливе не соответствует санитарным требованиям.

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоемах, где качество воды не соответствует нормативам. Заглатывание такой воды может привести к заражению кишечными инфекциями, энтеровирусами, гепатитом А и другими заболеваниями.

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Петербуржец повредил три машины на 500 тысяч рублей после ссоры с девушкой

Жителя Приморского района Санкт-Петербурга обвинили в повреждении трех автомобилей после ссоры с девушкой.

Как сообщили в прокуратуре города, 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобили Daewoo, Volkswagen и Hyundai, припаркованные возле дома № 35 на Комендантском проспекте.

Молодой человек бросил камень в стекло одного автомобиля, затем несколько раз ударил руками и ногами другую машину и пнул третий автомобиль. В результате на транспортных средствах появились многочисленные вмятины, царапины и трещины на стеклах. Общий ущерб превысил 500 тысяч рублей.

Мужчину обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений с причинением значительного ущерба. В полиции петербуржец пояснил, что после ссоры с девушкой не смог сдержать злость и выместил ее на припаркованных автомобилях.

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