В преддверии Дня рыбака «Одноклассники» провели опрос, который показал, что для большинства россиян поездка к водоему — это прежде всего способ отдохнуть от суеты, а не погоня за трофеями.

Исследование, проведенное среди почти 8 000 пользователей соцсети старше 35 лет, показало, что лишь 16% опрошенных считают улов главной целью рыбалки. Тем временем 45% респондентов воспринимают хобби как способ психологической перезагрузки на природе, а 26% отдают предпочтение самому процессу и сопутствующему азарту.

Несмотря на то что 40% участников опроса сохраняют любовь к этому занятию, многие перешли в статус «бывших» или эпизодических рыбаков. Основными препятствиями для поездок стали нехватка свободного времени (28%), сложности с дорогой, удаленность подходящих мест (21%), а также отсутствие подходящей компании (16%).

Тем не менее, для тех, кто находит время на хобби, рыбалка остается важным событием. Каждый четвертый опрошенный предпочитает выезжать на водоем в кругу семьи, а 17% — с друзьями.

При этом рыбалка остается довольно доступным видом отдыха. 73% респондентов тратят на снасти и дорогу не более 3 000 рублей за весь сезон.

Фото на миниатюре: magnific