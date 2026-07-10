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Новости Социум

Россияне рассказали, что для них важнее на рыбалке — улов или процесс

В преддверии Дня рыбака «Одноклассники» провели опрос, который показал, что для большинства россиян поездка к водоему — это прежде всего способ отдохнуть от суеты, а не погоня за трофеями.

Исследование, проведенное среди почти 8 000 пользователей соцсети старше 35 лет, показало, что лишь 16% опрошенных считают улов главной целью рыбалки. Тем временем 45% респондентов воспринимают хобби как способ психологической перезагрузки на природе, а 26% отдают предпочтение самому процессу и сопутствующему азарту.

Несмотря на то что 40% участников опроса сохраняют любовь к этому занятию, многие перешли в статус «бывших» или эпизодических рыбаков. Основными препятствиями для поездок стали нехватка свободного времени (28%), сложности с дорогой, удаленность подходящих мест (21%), а также отсутствие подходящей компании (16%).

Тем не менее, для тех, кто находит время на хобби, рыбалка остается важным событием. Каждый четвертый опрошенный предпочитает выезжать на водоем в кругу семьи, а 17% — с друзьями.

При этом рыбалка остается довольно доступным видом отдыха. 73% респондентов тратят на снасти и дорогу не более 3 000 рублей за весь сезон.

Фото на миниатюре: magnific

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рыбалка Опросы Одноклассники день рыбака
Новости Социум

В России хотят отменить коммерческую тайну состава табачной продукции и вейпов

Соответствующий законопроект ранее подготовило правительство.

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий производителям табачной и никотинсодержащей продукции скрывать сведения об ингредиентах, усиливающих зависимость и несущих угрозу здоровью. Соответствующий документ, текст которого размещен в электронной базе парламента, предполагает внесение изменений в федеральный закон «О коммерческой тайне».

В случае принятия документа, производители больше не смогут ссылаться на коммерческую тайну, чтобы скрыть состав своей продукции от потребителей. Под запрет подпадут сведения об ингредиентах, которые способствуют усилению никотиновой зависимости, а также веществах, обладающих токсическим, канцерогенным или мутагенным воздействием.

В пояснительной записке указывается, что сейчас граждане не имеют доступа к полной информации о продуктах, которые они потребляют. Также в правительстве подчеркивают, что употребление табака остается одной из главных причин преждевременной смерти и инвалидности. Это создает серьезное социально-экономическое давление на систему здравоохранения. 

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Теги

госдума законопроект табачная продукция вейпы

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