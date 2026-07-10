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Новости Социум

Эксперт назвал продукты, качество которых ухудшилось в России

Руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов заявил, что в России снизилось качество некоторых продуктов.

По его словам, наибольшие претензии у россиян возникают к сосискам и вареным колбасам. Производители уменьшают вес упаковок и используют дешевые добавки, в то время как цены остаются прежними или даже увеличиваются.

Кроме того, Виноградов отметил ухудшение качества сыров, кондитерских изделий и мороженого.

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В связи с этим защитник прав потребителей призвал вернуться к домашнему производству продуктов, вспомнив «бабушкины рецепты» как способ экономии и повышения продовольственной устойчивости семьи.

Теги

продукты
Новости Социум

Строительство надземных переходов в Янино-1 через Колтушское шоссе запланировано на осень

Контракт на выполнение работ будет заключен в скором времени.

Строительство надземных переходов в Янино-1 через Колтушское шоссе запланировано на осень - Контракт на выполнение работ будет заключен в скором времени.
Фото: пресс-служба администрации Заневского городского поселения

Правительство Ленинградской области намерено заключить контракт на возведение надземных переходов в Янино-1 через Колтушское шоссе. Заказчиком проекта выступает ГКУ «Дирекция дорожного строительства», сообщает администрация Заневского городского поселения.

Строители планируют выйти на площадку уже в августе–сентябре 2024 года, однако основной этап работ намечен на 2026–2027 годы. Согласно проекту, первым объектом станет надземный переход в районе улицы Военный городок. Затем специалисты приступят к возведению конструкций на улице Новой и в районе 2-й линии.

В администрации уточнили, что реализация второго этапа будет зависеть от предоставления финансирования. 

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Теги

Янино-1 колтушское шоссе строительство

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