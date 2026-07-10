Лето – пора открытий и новых впечатлений. В первых числах июля подмосковный лагерь «Истра» распахнул двери для сотен юных спортсменов, приехавших из Волхова, Балакова, Кировска и Череповца. Впереди у ребят – три недели насыщенных тренировок, активного отдыха и незабываемых приключений, а финальной точкой смены станет традиционный физкультурно-оздоровительный фестиваль.

Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит»

Волхов на смене представляют воспитанники местного ДРОЗДа – отделения артистико-пирамидного спорта и спортивной гимнастики. Уже с первых дней в лагере царит творческая атмосфера, а программа насыщена встречами с известными гостями. Так, 9 июля к ребятам приехал экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин. Легендарный голкипер поделился фактами из биографии и ответил на вопросы волховчан о том, каково это – защищать ворота национальной команды.

Второй день смены оказался не менее насыщенным: в гости к участникам пришли сразу два знаменитых гостя – профессиональный тренер по настольному теннису, мастер спорта России Максим Ефройкин и актёр театра и кино, продюсер Влад Канопка. Спортсмен провёл для ребят интенсивную разминку и дал мастер-класс по контролю мяча, а встреча с известным актёром превратилась в полноценный творческий урок по пластике и выражению эмоций.

Ещё одним ярким событием стала встреча с олимпийским чемпионом и российским дзюдоистом Тагиром Хайбулаевым. Спортсмен провёл с ребятами беседу о внутренней силе и подарил каждому свою автограф-карточку.

«Мы здесь всего несколько дней, а было уже столько крутого! Каждый день – какие-то интересные тренировки, просмотры фильмов, дискотеки. Но больше всего мне понравилось общаться с настоящими чемпионами, узнать их секреты», – делится впечатлениями воспитанник волховского ДРОЗДа Михаил Глухов.

Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит»

По словам педагогов, смена деятельности помогает юным спортсменам быстрее восстанавливаться и находить новые источники вдохновения. Десятилетняя волховчанка Алёна Сереброва увлеклась дубляжом мультфимов:

«Мне в лагере очень нравится кружок озвучки мультфильмов. Там мы озвучиваем мультик «Три кота». Мне было очень интересно! Работа за микрофоном оказалась сложнее, чем кажется со стороны, ведь нужно попадать точно в движения героев на экране».

Одиннадцатилетняя спортсменка София Каладий поделилась впечатлениями после визита актёра:

«Мне понравилась встреча с Владом Канопкой. Мы разговаривали про его жизнь и успехи, а затем проходили в игровой форме тренинги для актёров. Было очень интересно познакомиться с работой актера вблизи, с его подготовкой к роли. Ребята разыгрывали простые этюды и пытались передать эмоции без слов»

А ленинградка Маша Смелова освоила кружок «7 портных» и учится шить мягкие игрушки:

«Мне в лагере очень понравился кружок рукоделия «7 портных», там нас учили шить мягкие игрушки. Педагог хорошо всё объясняет. Я сейчас шью «Хрюшу», и у меня всё получается! Её мягкая игрушка уже почти готова обрести форму, и девочка, скорее всего, подарит её родителям в конце смены или друзьям»

Приключения и яркие знакомства участников только начинаются. Впереди ещё две недели соревнований, творческих вечеров под открытым небом и новых знакомств. Домой волховские ДРОЗДята вернутся не только с медалями фестиваля, но и с новыми навыками и яркими воспоминаниями о настоящем лете.