Причиной ареста парламентария стало распространение экстремистской символики.
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил депутата Законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Ивана Апостолевского под административный арест на 10 суток за демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.
Причиной судебного разбирательства стали публикации в социальных сетях парламентария, размещенные еще в мае 2018 года. В постах Апостолевского содержались гиперссылки на запрещенные в России сервисы. При этом подсудимый не стал удалять материалы после того, как соцсети были признаны запрещенными. Сам Иван Апостолевский свою вину категорически отрицает. В ходе заседания он заявил, что в публикациях отсутствует какая-либо пропаганда или признаки экстремизма.
«Заявил, что это давление на него как на депутата Кoммунистической партии с целью помешать его участию в выборах в Гoсударственную думу РФ, при этом он никогда не занимался прoпагандой», — также отметили в объединённой пресс-службе судов города.