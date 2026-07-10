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Депутата Заксобрания Ленобласти Ивана Апостолевского арестовали на 10 суток

Причиной ареста парламентария стало распространение экстремистской символики.

Депутата Заксобрания Ленобласти Ивана Апостолевского арестовали на 10 суток - Причиной ареста парламентария стало распространение экстремистской символики.
Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил депутата Законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Ивана Апостолевского под административный арест на 10 суток за демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Причиной судебного разбирательства стали публикации в социальных сетях парламентария, размещенные еще в мае 2018 года. В постах Апостолевского содержались гиперссылки на запрещенные в России сервисы. При этом подсудимый не стал удалять материалы после того, как соцсети были признаны запрещенными. Сам Иван Апостолевский свою вину категорически отрицает. В ходе заседания он заявил, что в публикациях отсутствует какая-либо пропаганда или признаки экстремизма. 

«Заявил, что это давление на него как на депутата Кoммунистической партии с целью помешать его участию в выборах в Гoсударственную думу РФ, при этом он никогда не занимался прoпагандой», — также отметили в объединённой пресс-службе судов города.

Теги

Иван Апостолевский
Для души Новости

У хвостатой сотрудницы Эрмитажа пополнение: кошка Графиня стала мамой шестерых котят

В музее котята будут находиться несколько месяцев, пока не окрепнут. Затем малышей пристроят в любящие семьи.

У хвостатой сотрудницы Эрмитажа пополнение: кошка Графиня стала мамой шестерых котят - В музее котята будут находиться несколько месяцев, пока не окрепнут. Затем малышей пристроят в любящ
Фото: соцсети Эрмитажа

В Государственном Эрмитаже произошло радостное событие — кошка по кличке Графиня стала мамой для шестерых котят. Об этом 10 июля рассказали в соцсетях главного музея страны.

Ныне многодетная мама благополучно принесла потомство из шести малышей. Первым на свет появился ярко-рыжий котенок, за ним последовали бледно-рыжий с серебристым отливом, трое темных полосатых малышей и, наконец, черный. По словам сотрудников музея, сейчас мама и ее потомство чувствуют себя отлично.

Работники музея пока не определились с кличками для малышей и решили попросить помощь у подписчиков. Котята останутся под присмотром в ближайшие два-три месяца. Затем котятам поставят прививки и подберут новых любящих хозяев.

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Теги

Эрмитаж животные

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