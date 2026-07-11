В Петербурге к 2030 году планируют сделать весь каршеринг электрическим, сообщил председатель комитета по природопользованию Петербурга Кирилл Соловейчик в рамках программы «Большое интервью» на 78-м телеканале.

В Петербурге к концу следующего года планируют довести число зарядных станций для электромобилей примерно до тысячи. Сейчас в городе работает около 500 электрозаправок.

Кроме того, власти рассматривают возможность введения льгот для таксистов, использующих электромобили, например, бесплатный проезд по ЗСД, а также субсидирование таксопарков для стимулирования перехода на электрический транспорт. Осторожная оценка предполагает, что к 2030 году электрический транспорт составит 10% от общего числа такси, а амбициозная — 25%. Сейчас в Петербурге работают около 470 электротакси, а из 6000 автомобилей каршеринга примерно 300 используют электродвигатели.

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Также отмечается, что Петербург планирует закупить еще больше электробусов для общественного транспорта. Возможно, к 2030 году их количество в городе вырастет до 300. Сейчас экологический транспорт составляет две трети от всего общественного транспорта города.