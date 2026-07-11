Средства ПВО РФ в ночь на 11 июля уничтожили 178 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Дроны ликвидировали над Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, а также в Краснодарском крае, Крыму, республике Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.
Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники атаковали четыре судна в Таганрогском заливе. По удар попал в том числе танкер, перевозящий метанол. В результате погиб матрос технического судна.
К 2030 году весь каршеринг в Петербурге будет электрическим
В Петербурге к 2030 году планируют сделать весь каршеринг электрическим, сообщил председатель комитета по природопользованию Петербурга Кирилл Соловейчик в рамках программы «Большое интервью» на 78-м телеканале.
В Петербурге к концу следующего года планируют довести число зарядных станций для электромобилей примерно до тысячи. Сейчас в городе работает около 500 электрозаправок.
Кроме того, власти рассматривают возможность введения льгот для таксистов, использующих электромобили, например, бесплатный проезд по ЗСД, а также субсидирование таксопарков для стимулирования перехода на электрический транспорт. Осторожная оценка предполагает, что к 2030 году электрический транспорт составит 10% от общего числа такси, а амбициозная — 25%. Сейчас в Петербурге работают около 470 электротакси, а из 6000 автомобилей каршеринга примерно 300 используют электродвигатели.
До 1 января 2027 года стоимость оплаты парковок в Петербурге останется на прежнем уровне. Об этом заявила заместитель председателя комитета по транспо...
07.07.2026
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Также отмечается, что Петербург планирует закупить еще больше электробусов для общественного транспорта. Возможно, к 2030 году их количество в городе вырастет до 300. Сейчас экологический транспорт составляет две трети от всего общественного транспорта города.