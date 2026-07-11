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Над регионами России за ночь сбили 178 украинских беспилотников

Средства ПВО РФ в ночь на 11 июля уничтожили 178 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Над регионами России за ночь сбили 178 украинских беспилотников - Дроны сбиты на девятью регионами и над акваториями Азовского и Черного морей.
Фото: Минобороны РФ.

Дроны ликвидировали над Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, а также в Краснодарском крае, Крыму, республике Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники атаковали четыре судна в Таганрогском заливе. По удар попал в том числе танкер, перевозящий метанол. В результате погиб матрос технического судна.

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К 2030 году весь каршеринг в Петербурге будет электрическим

В Петербурге к 2030 году планируют сделать весь каршеринг электрическим, сообщил председатель комитета по природопользованию Петербурга Кирилл Соловейчик в рамках программы «Большое интервью» на 78-м телеканале.

К 2030 году весь каршеринг в Петербурге будет электрическим - Сейчас в Петербурге работают около 470 электротакси, а из 6000 автомобилей каршеринга примерно 300 и
Фото: freepik.

В Петербурге к концу следующего года планируют довести число зарядных станций для электромобилей примерно до тысячи. Сейчас в городе работает около 500 электрозаправок.

Кроме того, власти рассматривают возможность введения льгот для таксистов, использующих электромобили, например, бесплатный проезд по ЗСД, а также субсидирование таксопарков для стимулирования перехода на электрический транспорт. Осторожная оценка предполагает, что к 2030 году электрический транспорт составит 10% от общего числа такси, а амбициозная — 25%. Сейчас в Петербурге работают около 470 электротакси, а из 6000 автомобилей каршеринга примерно 300 используют электродвигатели.

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Также отмечается, что Петербург планирует закупить еще больше электробусов для общественного транспорта. Возможно, к 2030 году их количество в городе вырастет до 300. Сейчас экологический транспорт составляет две трети от всего общественного транспорта города.

Теги

Каршеринг Петербург электромобиль

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