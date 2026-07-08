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Трамп: США может передать Украине лицензию на производство ракет для Patriot

Об этом американский президент заявил в ходе саммита НАТО.

Президент США Дональд Трамп допустил передачу Украине лицензии на производство ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом американский лидер заявил 8 июля.

«Так вы не сможете жаловаться, что мы поставляем их недостаточно», — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что Украина отвергла мирный план Трампа.

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Дональд Трамп Россия Украина США
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Дорожные ограничения введут в Ленобласти 9 июля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в четверг при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 66 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия;

км 109 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины;

км 108, 92 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 599,615 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, ремонт пешеходного перильного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 0-34 ограничение скорости движения в оба направления (работы по обочине) с 08:00 до 17:00, механическое скашивание травы на обочине и откосах.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 501,510,520,524 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 100-130 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 100-130 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 114-130 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-181 «Магистральная»:

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 18-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение деформаций на укрепленных обочинах и откосах;

км 18-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 70-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 73-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска коррозийных мест ШЗЭ;

км 128-130 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 125-130 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 135 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена отдельных секций СБО;

км 0-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 40-16 ограничение движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 18:00, устранение деформации АБП;

км 0-54 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, ремонт дорожных знаков на Г-опорах.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 53-57 ограничение скорости движения в направлении на Кингисепп, левая полоса с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков;

км 99-31-99 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса (работы по обочине) с 08:00 до 17:00, механическое скашивание травы на обочине и откосах;

км 99-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, ремонт дорожных знаков на Г-опорах.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 31-55 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса закрыта, вторая и первая ограничение скорости – до 70 км/ч с 09:00 до 17:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы;

км 31- 32 ограничение скорости движения на СПБ, правая полоса (работы по обочине) с 09:00 до 17:00, ремонт СБО;

км 145 тр.р. ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, мех. уборка смета от бордюрного камня;

км 79-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса (работы по обочине) с 08:00 до 17:00, механическое скашивание травы на обочинах и откосах;

км 40-42 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, содержание локальных очистных сооружений.

Теги

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ограничения движения

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