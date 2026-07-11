Движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут во вторник, 14 июля.
Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 14 июля с 15:00 до 15:45 будет разведен Ладожский мост на 40-м км трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Переправу разведут для прохода по реке парусно-моторных яхт «Полнолуние», Lady in red и «Греза».
Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
К 2030 году весь каршеринг в Петербурге будет электрическим
В Петербурге к 2030 году планируют сделать весь каршеринг электрическим, сообщил председатель комитета по природопользованию Петербурга Кирилл Соловейчик в рамках программы «Большое интервью» на 78-м телеканале.
В Петербурге к концу следующего года планируют довести число зарядных станций для электромобилей примерно до тысячи. Сейчас в городе работает около 500 электрозаправок.
Кроме того, власти рассматривают возможность введения льгот для таксистов, использующих электромобили, например, бесплатный проезд по ЗСД, а также субсидирование таксопарков для стимулирования перехода на электрический транспорт. Осторожная оценка предполагает, что к 2030 году электрический транспорт составит 10% от общего числа такси, а амбициозная — 25%. Сейчас в Петербурге работают около 470 электротакси, а из 6000 автомобилей каршеринга примерно 300 используют электродвигатели.
До 1 января 2027 года стоимость оплаты парковок в Петербурге останется на прежнем уровне. Об этом заявила заместитель председателя комитета по транспо...
07.07.2026
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Также отмечается, что Петербург планирует закупить еще больше электробусов для общественного транспорта. Возможно, к 2030 году их количество в городе вырастет до 300. Сейчас экологический транспорт составляет две трети от всего общественного транспорта города.