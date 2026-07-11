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Новости Социум

Разводка Ладожского моста ограничит движение по трассе «Кола» 14 июля

Движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут во вторник, 14 июля.

Разводка Ладожского моста ограничит движение по трассе «Кола» 14 июля - Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
Фото: lenobl. ru

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 14 июля с 15:00 до 15:45 будет разведен Ладожский мост на 40-м км трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Переправу разведут для прохода по реке парусно-моторных яхт «Полнолуние», Lady in red  и «Греза».

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

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Теги

ладожский мост Ленобласть трасса Кола ограничено движение
Новости Социум Главное

К 2030 году весь каршеринг в Петербурге будет электрическим

В Петербурге к 2030 году планируют сделать весь каршеринг электрическим, сообщил председатель комитета по природопользованию Петербурга Кирилл Соловейчик в рамках программы «Большое интервью» на 78-м телеканале.

К 2030 году весь каршеринг в Петербурге будет электрическим - Сейчас в Петербурге работают около 470 электротакси, а из 6000 автомобилей каршеринга примерно 300 и
Фото: freepik.

В Петербурге к концу следующего года планируют довести число зарядных станций для электромобилей примерно до тысячи. Сейчас в городе работает около 500 электрозаправок.

Кроме того, власти рассматривают возможность введения льгот для таксистов, использующих электромобили, например, бесплатный проезд по ЗСД, а также субсидирование таксопарков для стимулирования перехода на электрический транспорт. Осторожная оценка предполагает, что к 2030 году электрический транспорт составит 10% от общего числа такси, а амбициозная — 25%. Сейчас в Петербурге работают около 470 электротакси, а из 6000 автомобилей каршеринга примерно 300 используют электродвигатели.

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Также отмечается, что Петербург планирует закупить еще больше электробусов для общественного транспорта. Возможно, к 2030 году их количество в городе вырастет до 300. Сейчас экологический транспорт составляет две трети от всего общественного транспорта города.

Теги

Каршеринг Петербург электромобиль

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