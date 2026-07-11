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К 2036 году продолжительность жизни в России вырастет до 81 года

Средняя продолжительность жизни россиян к 2030 году достигнет 78 лет, а к 2036 году — 81 года, следует из прогноза академика РАН Геннадия Онищенко.

К 2036 году продолжительность жизни в России вырастет до 81 года - Средняя продолжительность жизни россиян к 2030 году достигнет 78 лет, а к 2036 году — 81 года.
Фото: freepik.

Онищенко подчеркнул, что такой рост стал возможен благодаря эффективной борьбе с инфекционными заболеваниями и масштабной иммунизации граждан. Он добавил, что для достижения высоких показателей долголетия важно не только качество работы медицинской системы, но и личная ответственность каждого человека. Коррекция образа жизни, регулярная физическая активность и сбалансированный рацион — ключевые факторы для улучшения здоровья и продления жизни, пишет РИА Новости.

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Россия РАН Продолжительность жизни Онищенко
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В России предложили ввести дополнительные каникулы для начальных классов

Дополнительные зимние каникулы необходимо ввести для школьников 1-4 классов, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

В России предложили ввести дополнительные каникулы для начальных классов - Отдых с 22 февраля по 1 марта поможет детям восстановить силы в середине учебной четверти, считают в
Фото: magnific.

По его словам, отдых с 22 февраля по 1 марта поможет детям восстановить силы в середине учебной четверти.

«Зима у нас долгая, и малышам нужна передышка. Кроме того, в это время цены в южных регионах ниже, есть возможность недорого съездить в путешествие и уделить время для познания России», - заключил Гриб.

Минпросвещения РФ ранее определило даты школьных каникул в новом учебном году. Согласно документу, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние — с 27 марта по 4 апреля 2027 года, летние — с 27 мая по 31 августа 2027 года. Для первых классов предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.

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