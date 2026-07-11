Средняя продолжительность жизни россиян к 2030 году достигнет 78 лет, а к 2036 году — 81 года, следует из прогноза академика РАН Геннадия Онищенко.

Онищенко подчеркнул, что такой рост стал возможен благодаря эффективной борьбе с инфекционными заболеваниями и масштабной иммунизации граждан. Он добавил, что для достижения высоких показателей долголетия важно не только качество работы медицинской системы, но и личная ответственность каждого человека. Коррекция образа жизни, регулярная физическая активность и сбалансированный рацион — ключевые факторы для улучшения здоровья и продления жизни, пишет РИА Новости.