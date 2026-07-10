Июнь выдался богатым на события. На ПМЭФ‑2026 регион заключил свыше 20 соглашений с объёмом инвестиций в 300 млрд рублей. Шла активная подготовка к 99-летию и 100-летию области, включая реставрацию объектов и создание Центра национальной памяти. Власти также усилили соцподдержку: запустили семейную выплату, помогали многодетным семьям, увеличили выплаты сиротам, нарастили финансирование на школьное питание и внедряли новые медтехнологии. Появились результаты экзаменов. При этом 6 июня регион пережил масштабную атаку БПЛА: ПВО сбила 144 беспилотника, потребовалась эвакуация и корректировка транспортных маршрутов. С середины месяца в Ленобласти начались сложности с топливом, однако ситуацию взяли на контроль. Полная картина прошедшего месяца - в нашем обзоре.

Содержание

Управление регионом

Фото: правительство ЛО

Среди наиболее важных политических событий региона - назначение дня выборов. На внеочередном заседании Заксобрания депутаты утвердили дату выборов в парламент восьмого созыва - 20 сентября 2026 года. Параллельно партия «Единая Россия» определила своих кандидатов на грядущие выборы. Как пояснил сенатор Сергей Перминов, в ближайшие месяцы предстоит дискуссия о будущем, целях, задачах и программах.

В завершение работы седьмого созыва в Заксобрании прошло последнее заседание, где обсудили более 70 вопросов, а затем на пресс-конференции в ТАСС подвели итоги пятилетней работы. Свою оценку деятельности парламента дал и Перминов.

Значительное внимание было уделено подготовке к 100-летию Ленинградской области, которое отметят в 2027 году. В администрации региона под руководством председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина прошло заседание оргкомитета. В результате план мероприятий расширился более чем в три раза - до 165 событий. В программу вошли выставки, фестивали, реставрационные и инфраструктурные проекты. Отдельно Александр Дрозденко отметил, что главная цель - не просто провести стройки, а дать жителям повод гордиться своим регионом. Позже губернатор также принял решение проработать дополнительное финансирование для подготовки к юбилею.

Среди других тем - социальная поддержка и решение локальных вопросов. Александр Юрьевич на встрече с депутатами Заксобрания обсудил инициативы по работе с молодёжью, чтобы не допускать их вовлечения в противоправную деятельность. Также глава региона предложил проиндексировать выплаты детям войны и отменить ценз проживания для получателей некоторых мер поддержки. Кроме того, он провёл заседание областной антикоррупционной комиссии и принял доклад уполномоченного по правам ребёнка об итогах прошлого года. Важным инструментом обратной связи стали «прямые линии» с главой региона, которые прошли 1 июня и 15 числа.

В ходе «прямой линии», которая выпала на 1 число месяца, были приняты решения по целому ряду обращений жителей - от инфраструктурных проектов до адресной соцпомощи. Так, губернатор назвал предельный срок строительства поликлиники в Янино и рассказал о ходе ремонта дороги «Комсомольское-Приозерск». В Кировском районе решат вопрос с границами дороги в деревне Чёрная. Также глава региона поручил проверить жалобы на установку счётчиков в посёлке Мшинское и подключить один из домов в Волхове к горячей воде в рамках новой региональной программы. Ко всему прочему, после вмешательства Дрозденко жительнице Ленобласти помогут подключить электричество на участке. Кроме того, областные власти помогут ветерану СВО получить заслуженную награду.

15 июня губернатор снова пообщался с жителями, выслушав о проблемах и ответив на насущные вопросы. Например, Дрозденко разъяснил ситуацию с движением грузового транспорта возле мусорного полигона «Новый Свет ЭКО» в Гатчинском округе: он подтвердил, что активность связана исключительно с рекультивацией объекта, а не с приёмом новых отходов. Также глава региона назвал причину задержки газификации в посёлке Журавлином. По его словам, она связана с техническими ограничениями газораспределительной инфраструктуры. Проблему планируют устранить после модернизации системы. По итогам общения губернатор поручил оказать помощь жительнице Ленобласти в решении проблемы с земельным участком и помочь семье из Коммунара с оформлением субсидии. В числе инфраструктурных задач - проверка состояния дороги к городскому пляжу в Волхове. Отдельно губернатор анонсировал разработку правового механизма защиты жителей от так называемого «коттеджного рабства» - для этого организуют круглый стол. Позже сообщалось, что проблему с контейнерной площадкой в СНТ «Поркузи» решат до 1 августа.

На публичных слушаниях обсудили итоги исполнения бюджета за 2025 год и планы на 2026-й: среди выделенных направлений - рекордный объём социальной поддержки, выполнение указов Президента, помощь участникам СВО и работа экономики в сложных условиях. Депутаты областного парламента в июне освободили федеральные казённые предприятия от требования по уставному капиталу для продажи алкоголя, предложили вдвое увеличить штрафы за незаконный сброс отходов, а также обратились к губернатору с предложением увеличить выплату инвалидам на приобретение жилья. Кроме того, парламентарии одобрили переименование мыса Киппарниеми на острове Гогланд в мыс Рыбкина в честь радиотехника.

Отмечены были и заслуги жителей: четырём деятелям региона вручили почётные знаки Заксобрания, ещё двум присвоили звание «Почётный гражданин Ленинградской области». Ветеран СВО Максим Четвёркин получил должность замначальника отдела в спорткомитете Ленобласти. Между тем комитет по молодёжной политике объявил старт конкурса добровольцев, победители которого станут лицом волонтёрского движения региона.

Из негативных новостей за июнь - 5 июня стало известно о смерти главы Лесколовского сельского поселения Андрея Михеева.

Безопасность неба

Во время проведения ПМЭФ Ленинградская область столкнулась с масштабными атаками БПЛА. В первый день форума, 3 июня, силы ПВО ликвидировали 59 беспилотников. В Лужском районе из‑за падения обломков повреждения получили четыре частных дома.

Ещё более масштабной оказалась атака 6 июня. Тогда было сбито 144 беспилотника. Без инцидентов не обошлось - на объекте Минобороны в Большой Ижоре вспыхнул пожар. Помощь медиков в результате ЧП потребовалась четырем пострадавшим, включая ребенка. Для ликвидации последствий был сформирован временный оперштаб. Уцелевших жителей посёлка эвакуировали, организовав в Ломоносовском районе пункты временного пребывания. Мероприятия прошли в штатном режиме без происшествий. Из-за случившегося временно перекрыли движение в направлении Большой Ижоры: изменили маршруты автобусов в сам посёлок, Лебяжье и Сосновый Бор, а на участке «Калище - Ораниенбаум» приостановили движение поездов. Сергей Перминов расценил нанесённые удары как попытку сорвать проведение ПМЭФ. Он также подчеркнул, что Ленобласть продолжает укреплять систему защиты от беспилотных угроз.

На фоне угрозы ленинградцам напомнили об ответственности за публикацию сведений о работе средств ПВО. Одновременно в регионе продолжался набор в мобильные огневые группы. Ветеран СВО призвал жителей присоединяться к ним. При этом власти усиливают поддержку бойцов: в июне Дрозденко объявил о введении новых мер поддержки для участников мобильных огневых групп.

Криминал

Фото: ГУ МВД

В июне в регионе фиксировались различные криминальные инциденты, причём значительную часть составили насильственные преступления. Так, молодой мужчина задушил знакомого проводом от утюга во Всеволожском районе.

Многие преступления произошли с применением опасных предметов. В Тихвинском районе мужчина зарезал знакомого в подъезде. В Кингисеппском районе местный замахнулся топором в сторону полицейского. Житель Гатчинского округа ударил брата аналогичным орудием по голове из-за ссоры с другими людьми, а в Гатчине мужчина рубанул оппонента саблей.

Заметной частью повестки стали поджоги. В июне 17-летний парень по заданию куратора поджёг две АЗС в деревне Велигонты Ломоносовского района. В результате были повреждены колонки самообслуживания. А мужчина в Гатчинском округе поджёг газовые баллоны соседа.

Тем временем в Волосовском районе заведующий аптекой работал по поддельному диплому, также как и его землячка главврачом и детским кардиологом. Месяц также отметился жестоким избиением мужчины на глазах у жены за просьбу вести себя прилично, похищением женщины после ссоры, выманиванием денег у пенсионеров и обнаружением целого арсенала у одного из ленинградцев.

Происшествия

Фото: lenobl. ru

Как обычно больше всего несчастных случаев произошло на дорогах: только за последние выходные месяца в регионе случилось свыше 230 аварий, а с начала лета заметно участились ДТП с лосями, которые не раз приводили к тяжёлым последствиям. Так, в Лужском районе в столкновении с диким животным погиб молодой мотоциклист, на трассе «Кола» в Волховском районе - пожилой мужчина, а на Приморском шоссе - байкер вместе с пассажиром. Среди других тяжёлых аварий - лобовое столкновение в Тихвинском районе, где погибли четверо, в том числе двое детей, ДТП на трассе «Нарва» с двумя жертвами, а также случаи, когда водители съезжали в кювет с летальным исходом. Не обошлось без аварий с участием несовершеннолетних: под колёсами машин оказались дети на велосипедах, в том числе электро, электросамокатах и беговелах, в ряде эпизодов травмы получили и подростки‑водители квадроциклов, питбайков и мопедов. Кроме дорожных происшествий, случилась и авиационная трагедия: пилот погиб при аварийной посадке сверхлёгкого самолёта вблизи аэродрома Сельцо. Также в июне грузовой поезд сбил женщину в Лужском районе.

Приозерском и В ряде случаев автомобили съезжали в кювет, в других - происходили иные тяжёлые аварии. Так, в Гатчинском округе Лужском районах произошли аварии со смертельным исходом. В последнем сразу несколько: в одной из аварий погиб байкер , в другой - водитель внедорожника . При этом в одном из ДТП под Тосно пострадали трое взрослых и ребёнок, а в Гатчинском округе в кювет улетел автомобиль каршеринга. Среди других ДТП с тяжёлыми последствиями: на Ям-Ижорском шоссе водитель микроавтобуса уснул за рулём и столкнулся с другим авто, в результате погибла пассажирка. В Гатчинском округе мотоциклист сбил ребёнка на велосипеде, а в массиве Мшинская Лужского района нетрезвый иностранец без прав на минивэне наехал на пешехода - тот скончался на месте. В Бокситогорском районе легковушка столкнулась с грузовиком после выезда на встречную полосу - один из участников аварии погиб. В посёлке Памир Всеволожского района мусоровоз, не поставленный на ручник, смертельно зажал мужчину к забору. В Ломоносовском питбайк врезался в рейсовый автобус, из-за чего мотоциклист скончался на месте. Другой байкер погиб, врезавшись в столб, в Лужском. В Киришах автомобиль насмерть сбил пенсионерку, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. Ещё одного пожилого ленинградца на велосипеде смертельно протаранила иномарка в Лужском районе. В Выборгском в лобовом ДТП погиб один человек, ещё четверо пострадали, а во Всеволожском районе иностранец за рулём «КамАЗа» насмерть задавил пешехода.

Не менее напряжённой оставалась обстановка на водоёмах: за июнь в Ленобласти утонули восемь человек. Среди погибших - 17-летний подросток в Колтушском озере и 13‑летняя девочка в Финском заливе, двое юношей на озере Большое Борково, мужчины в реке Волхов, в реке Луга, на озере Лазурное и в карьере в Кировске. Тела двоих человек, пропавших ещё в мае, извлекли в начале месяца в Выборгском районе из Финского залива. Параллельно спасатели и волонтёры «ЛизаАлерт» регулярно выезжали на поиски людей, заблудившихся в лесу: им удалось вывести живыми мужчину в Ломоносовском районе, пожилого человека с внуком в Выборгском, а также двух пенсионерок в Выборгском и Лужском районах, которые три дня провели в лесу. К сожалению, не все истории имели благополучный исход: заблудившуюся под Лугой пожилую женщину обнаружили мёртвой.

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Серьёзную угрозу продолжали нести бытовые происшествия. В Волхове и Всеволожском районе пожары унесли жизни нескольких человек, однако несколько ленинградцев удалось спасти. Например, пожарные вывели из горящего дома пенсионерку в Подпорожье. Во Всеволожске также сгорел рейсовый автобус, а в котельной реабилитационного центра в Кингисеппском районе произошло возгорание.

Между тем в порту Усть‑Луги при испытании трубы произошла разгерметизация, приведшая к взрыву - предварительно сообщалось о трёх погибших и пятерых пострадавших. Отмечались и производственные инциденты: в Колтушах 15‑летняя школьница получила тяжёлую травму на производстве, в Лужском районе рабочие пострадали при обрушении бытовки, а в Кировском мужчина погиб из‑за падения дерева.

Отдельную часть повестки составили происшествия с участием детей: в Синявино мальчик выпал из окна второго этажа, в Тихвине ребёнок вылетел с карусели, которую раскручивали электросамокатом, в Лужском районе подножка самоката серьёзно травмировала ногу девочки, а в Колтушах дошкольницу с травмами обнаружили под окнами многоквартирного дома. Однако подобные случаи происходили не только с детьми: под окнами дома во Всеволожском районе было обнаружено тело мужчины.

Параллельно фиксировались и противоправные действия. Так, пенсионерка из Волосовского района лишилась более 2 млн рублей из‑за телефонных мошенников, а бизнесмен был оштрафован за продажу незамерзающей жидкости с метанолом. Кроме того, учёт в наркодиспансере обернулся для жителя Ленобласти аннулированием водительских прав.

Деятельность ведомств по обеспечению безопасности

Фото: МЧС России

Областные профильные ведомства системно работают над обеспечением безопасности жителей и пресечением правонарушений. В июне прокуратура добилась возврата похищенных средств пенсионерам в Выборге, Луге и Кингисеппском районе, погашения долгов по зарплате в 3 млн рублей в Выборге, перерасчёта коммуналки для 52 собственников в Бокситогорском районе, а также предоставления средства реабилитации ребёнку с инвалидностью. Вместе с тем прокурор Ленобласти Пётр Забурко в ходе рабочего визита в Тосненский район рассмотрел обращения местных жителей и проверил работу предприятия ООО «Винета».

Правоохранители пресекли крупные криминальные схемы и опасные нарушения. Полиция обнаружила тайник с 26 кг «синтетики», ликвидировала подпольный цех по производству контрафактного алкоголя в Ломоносовском районе, изъяла 2 кг наркотиков в Бокситогорском, нашла наркоплантации во Всеволожске и у ж/д станции в Выборге, а также наркоферму в Приозерском районе. На заводе «Кризо» в Гатчине прошли обыски после возбуждения уголовного дела о сокрытии средств, предназначенных для уплаты налогов. Также полицейские в Выборге предотвратили передачу средств пенсионеркой аферистам.

Следствия велись по разным направлениям. Так, в Мурино завели уголовное дело на самокатчика за наезд на 9-летнего ребёнка. Его на личный контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин. Другие дела касались убийств, в том числе о покушении на убийство подростком родственников, фиктивной постановки на учёт иностранцев, сбыта наркотиков, нападения на сотрудника ДПС и пр. Также было завершено расследование по делу машиниста тепловоза, по вине которого погиб составитель поездов. Среди задержанных за июнь - юный пособник украинских мошенников, студентка, подозреваемая в помощи аферистам на 30 млн рублей, угонщик в федеральном розыске и подростки, пытавшиеся обокрасть чужую дачу.

В июне суды Ленобласти вынесли ряд приговоров за серьёзные преступления. Так, виновника смертельной аварии в Лужском районе отправили в колонию‑поселение, а мужчину, до смерти избившего знакомого в Выборгском районе, - в колонию строгого режима. Житель Пскова, организовавший хранение крупной партии наркотиков в Луге, попал в колонию особого режима. Осуждены также житель Кировского района за распространение персональных данных и лжеполицейский, медбрат из Выборга за подделку рецепта, подросток по делу о теракте, иностранец за попытку похищения двоих детей, мошенница с недвижимостью из Тосненского района и домработница из Всеволожска. Последние - за хищения около 4 млн рублей. В ряде случаев были назначены менее строгие меры: условный срок за стрельбу в подростка из пневматики в Киришах, штраф за оскорбление учителя и передачу СИМ-карты в Сосновом Бору, 300 часов обязательных работ за незаконную ловлю рыбы в Лодейнопольском районе. В судебной повестке - дела об обороте наркотиков на 1,5 млн рублей и о гибели двух девочек на заброшенном предприятии в Терпилицах.

Особое внимание уделялось безопасности детей: перед началом оздоровительной кампании инспекторы проверили детские лагеря региона, выявив 120 нарушений. Тем временем полиция проводила проверки в Гатчинском округе и Лужском районе для снижения террористических и иных угроз. ГАИ вела активную профилактику на дорогах: проводила масштабные рейды, фиксировала нарушения среди мотоциклистов и даже помогала экстренно доставлять пострадавших, а в отдельных случаях пресекала опасные действия.

Вместе с тем спасатели эвакуировали мужчину без сознания с острова в акватории Вуоксы и буксировали мужчину на обездвиженном катере в Ладожском озере. Росгвардейцы, в свою очередь, спасли девушку, сорвавшуюся с самодельной тарзанки в Выборгском районе. Во Всеволожском специалисты обезвредили авиабомбу времён войны.

Параллельно велась работа по обеспечению финансовой и правовой дисциплины. Судебные приставы в Выборге наложили арест на автомобиль местного жителя. Отмечалось, что более четырёх тысяч ленинградцев попали в реестр должников по алиментам. В некоторых случаях неуплата становилась основанием для уголовного дела. При этом фиксировались и примеры погашения долгов. Так, житель Лужского района закрыл задолженность по алиментам в размере 1,2 млн рублей.

Усиление мер безопасности затрагивали и стратегические объекты: подразделения транспортной полиции региона получили новые внедорожники для патрулирования территорий морских портов. Также в июне в МВД объяснили причины очередей за загранпаспортами в агломерации.

Социум

Фото: новые микроавтобусы, которые вручили многодетным семьям. Источник - Online47

В июне Ленинградская область продолжила укреплять социальную поддержку жителей. Например, в детской поликлинике посёлка Новоселье открылось отделение ЗАГСа. Теперь родители могут оформить документы ребёнку прямо в медучреждении. Параллельно с 1 июня стартовал приём заявок на новую семейную выплату от СФР, которая предназначена для семей с двумя и более детьми при соблюдении нескольких условий.

Особое внимание в регионе уделялось многодетным. В начале лета ещё две семьи получили новые микроавтобусы. А во Всеволожском районе нашли способ сократить очереди на земельные участки: к уже действующему земельному сертификату в 450 тысяч рублей добавили единовременную районную выплату в 600 тысяч, что расширило возможности ленинградцев в решении жилищного вопроса. Кроме того, на законодательном уровне было закреплено право матерей‑героинь на бесплатные земельные участки.

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Отдельные меры поддержки направлены и на другие уязвимые категории граждан. Единовременное пособие для детей‑сирот увеличили в восемь раз - с 500 до 4059 рублей. Для маломобильных граждан адаптировали парковку возле медкластера в Песочном. Как отметил Перминов, правительство уделяет особое внимание повышению доступности социальной инфраструктуры. Ещё один шаг к интеграции людей с особыми потребностями в трудовую жизнь - соглашение Мультицентра социальной и трудовой интеграции с АО «ЛОЭСК».

В сфере демографии региональный ЗАГС поделился статистикой: с начала года в Ленобласти родились 46 пар двойняшек, а в красивую зеркальную дату 26.06.26 свои отношения официально зарегистрировали более 250 пар. При этом в регионе продолжали отмечать и редкие имена новорождённых, такие как Лазарь, Клементий, Анора, Вевея.

Июнь также принёс региону важные признания. Ленинградское отделение ВОИ стало лучшим в России по спортивной работе с людьми с инвалидностью. А реабилитационный центр «Дом надежды на Горе» отметил 30-летие.

В целом по стране область заняла 14-е место в рейтинге регионов по благосостоянию семей, что говорит об эффективности принимаемых мер. Свою роль играют и проекты, получившие федеральную поддержку: десять инициатив молодых ленинградцев победили в первом сезоне «Росмолодёжь.Гранты», а ещё 21 социальный проект из региона получил гранты Президентского фонда на сумму свыше 40 млн рублей.

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СВО и поддержка ветеранов

Фото: отправка гуманитарной помощи в зону СВО из Киришского района. Источник - пресс-служба администрации района

Система поддержки участников и ветеранов СВО в Ленобласти получила высокую оценку на федеральном уровне. Развитие программы «Герои Команды 47» шло полным ходом: был утверждён второй поток её участников. Отмечалось, что 65% выпускников первого уже трудоустроены. Вклад программы в социальную адаптацию ветеранов и подготовку управленческих кадров отметил сенатор Перминов.

Для бойцов и их семей в регионе появились новые меры помощи: в филиале МФЦ «Гатчинский» стало доступно оформление предоставления жилья по договорам соцнайма. Кроме того, ветеранов приглашали на бесплатное обучение по специальности «Сварщик ручной дуговой сварки» с проживанием, питанием и помощью в трудоустройстве. Также анонсировалось, что в программу реабилитации ветеранов СВО планируют включить хоккей. В то же время прокуратура Выборга помогла участнику СВО получить положенную выплату.

В прошедшем месяце продолжалась и прямая поддержка фронта: Киришский район отправил туда крупную партию гумпомощи, а губернатор в ходе встречи с командиром роты отряда «Шторм» передал бойцам БПЛА.

В рамках проекта «Проверено СВОими» в регионе усилили систему контроля доступности среды, утвердив единый стандарт проверок. Тем временем в Волхове оценили доступность общественного транспорта.

Внешние связи

Если говорить про внешние связи, то за июнь регион и Республика Коми утвердили пятилетний план сотрудничества, а также Александр Дрозденко обсудил расширение взаимодействия с послом Танзании Фредриком Ибрагимом Кибутой: стороны рассмотрели перспективы в сфере логистики, транспортных коридоров и АПК.

Не обошлось без внешнеэкономических сложностей. Франция задержала танкер, следовавший из порта Приморска под флагом Камеруна, якобы, из-за нарушения морского права. Кроме того, с 15 июня изменился режим работы пункта пропуска «Нарва‑1» со стороны Эстонии: с того момента пересечение границы доступно ежедневно с 07:00 до 19:00.

Экономика

Фото: стенд Ленобласти на ПМЭФ-2026. Источник - правительство ЛО

Июньская статистика показала устойчивую положительную динамику в экономическом развитии: по итогам первого квартала 2026-го инвестиции в основной капитал региона выросли на 5,2%, а сама Ленобласть заняла седьмое место в общероссийском рейтинге социально‑экономического положения субъектов РФ. В то же время регион вошёл в число лидеров по росту производительности труда.

Задел на будущее дало участие Ленинградской области в ПМЭФ, где было заключено свыше 20 соглашений. Общий объём вложений превысит 300 млрд рублей, а реализация проектов позволит создать более 14 тысяч рабочих мест.

Изменения в деловой среде показала статистика регистрации бизнеса: с начала года в регионе появилось 465 новых юридических лиц - это на 6 % меньше, чем годом ранее, но на 25 % больше числа ликвидированных компаний. Количество последних в 2026 году уже достигло 372, что на 57 % меньше, чем в 2025-м.

Улучшились и социальные показатели. Например, средний размер пенсии в Ленобласти превысил 26,5 тысячи рублей.

Ситуация с топливом

В начале месяца Ленобласть по доступности бензина заняла 17-е место среди регионов России. Затем Петростат опубликовал данные о росте цен на топливо в регионе за май. К концу июня уже Росстат фиксировал подорожание всех марок бензина.

Губернатор, комментируя происходящее, заявил, что ситуация с топливом находится под постоянным контролем. Дрозденко пояснил, ритмичность поставок действительно ниже привычного уровня, однако критического дефицита топлива в Ленобласти нет. Основные сложности были связаны с логистикой. Однако нефтяные компании оперативно взялись за восстановления стабильных поставок. Сенатор Перминов, в свою очередь, подчеркнул, что ограничения розничных продаж топлива в ряде регионов стало вынужденной мерой. Это позволило сбить ажиотаж и пресечь попытки спекулятивной перепродажи.

На фоне общей ситуации отмечались и отдельные нарушения: в Киришах работника транспортной компании поймали на краже дизельного топлива.

Тем временем в Выборге появилась новая электрозарядная станция для автомобилей.

Промышленность, АПК и бизнес

Фото: новый научно-технический центр «Экопромышленный парк» в Гатчинском округе. Источник - Александр Дрозденко / МАХ

Несмотря на сложности с топливом, в июне Ленинградская область укрепила свои позиции в разных экономических сферах: регион вошёл в топ‑5 субъектов России по уровню роботизации производства, демонстрируя курс на технологическое развитие. Яркий пример - Гатчинский завод высотных конструкций, который за счёт внедрения роботов нарастил выпуск продукции на 11%. Параллельно в Гатчинском округе готовился к вводу в эксплуатацию Научно‑технический центр экопромышленного парка, который станет опорой для инновационных проектов.

Высокие темпы роста показал агропромышленный комплекс. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе рабочей поездки по Ленобласти высоко оценила достижения региона. По её словам, за первые четыре месяца 2026 года объём производства валовой продукции регионального АПК достиг 165,8 млрд рублей, что составляет 102,6% к уровню 2025 года. Кроме того, зафиксирован рост по ряду других показателей: производство яиц составило 1,38 млрд штук (114,2%), надои на одну корову - 3 626 кг (103,4%), а сбор овощей защищённого грунта - 10,4 тыс. тонн (102,4%). Отмечалось, что в июне в Лужском районе стартовал сбор первого урожая жимолости.

Значимым оставался и экспортный потенциал. По июньским данным, с начала года из агломерации Петербург - Ленобласть на экспорт отправили почти 300 тысяч тонн продукции животного происхождения, которую получили 43 страны.

Наряду с этим в регионе приступили к созданию кластера для подготовки химиков - объём инвестиций в проект превысит 170 млн рублей. Поддержка распространялась и на социальное предпринимательство: за первые полгода 2026‑го на его развитие выделили более 114 млн рублей, а социально ориентированный бизнес дополнительно получил свыше 20 млн рублей в виде льготных займов.

При этом отраслевые конкурсы помогли нашим землякам добиться признания профмастерства. Так, на региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» образцовым фрезеровщиком Ленинградской области был признан Юрий Григорьев, работающий на НПО «Поиск». А ветеринарный фельдшер с племзавода «Гатчинское» Юлия Никифорова стала самым опытным специалистом в своей сфере.

Продолжился и контроль за соблюдением законодательства и норм безопасности. Компания «Экотранс» из Всеволожского района получила штраф в 300 тысяч рублей за нарушения при добыче песка, а предприятие в Выборге попалось на грубом нарушении правил охраны труда - ему грозит штраф на сумму 1 млн рублей. Ещё одно дело было связано с отсутствием официального оформления сотрудницы - ИП во Всеволожском районе понёс административное наказание. Трагические последствия нарушений повлекли серьёзные компенсации: семье из Гатчинского округа назначили выплату в размере 5,5 млн рублей за гибель родственника на производстве.

Кроме того, в Ленобласти на 24,4% сократилось производство алкогольной продукции. Потери от снижения акцизных поступлений составили 830 млн рублей.

ЖКХ и газификация

Фото: Леноблводоканал

Регион постоянно улучшает качество базовых услуг для граждан. В прошедшем месяце продлили льготные тарифы на электроэнергию до конца года. Ранее такое предложение внесла «Единая Россия». Параллельно обновлялась энергосистема: в Гатчинском округе модернизировали линию электропередачи, тем самым улучшив электроснабжение для 4 000 человек.

Усилия также были направлены на развитие газоснабжения. В Сланцевском районе газифицировали восемь деревень, обеспечив «голубым топливом» более 500 домов и котельную. В посёлке Коммунары подключили к газу 12 МКД - это почти 300 квартир. В Лужском районе завершили строительство газовых сетей в деревне Смешино. В перспективе - передача газовых сетей единому оператору, что позволит выстроить прозрачную и удобную систему управления.

Не менее системно велась работа по улучшению водоснабжения и водоотведения. В деревнях Волховского района по нацпроекту заменили 3 км водопровода. Леноблводоканал сообщил, что до конца года откроет шесть модульных станций очистки сточных вод - по одной во Всеволожском, Выборгском, Сланцевском и Волховском районах, ещё две - в Приозерском. Дополнительно в регионе анонсировали запуск 10 новых модульных станций водоподготовки, что повысит качество водоснабжения ещё для 14 000 жителей. При этом в Кингисеппе не только провели плановые работы, но и в целом повысили качество водоснабжения для горожан и соцобъектов. Специалисты также разбирались с локальными проблемами: по жалобам жителей Роспотребнадзор занялся проверкой качество воды в одном из домов Сертолово, а Леноблводоканал разъяснил, что снижение давления в областных сетях связано с сезонной нагрузкой и незаконными подключениями. Жителей при этом призвали рационально расходовать ресурс.

Развивались и цифровые площадки в сфере ЖКХ. ЕИРЦ ЛО запустил в Подпорожье пилотный проект нового сервиса для передачи показаний счётчиков, а через «Единый личный кабинет жителя Ленинградской области» с июня ввели дистанционное внесение сведений о жилье.

В рамках подготовки к зиме в регионе заключили контракты на ремонт объектов теплоснабжения и котельных. Продолжались отдельные работы - например, ремонт котельной в Ганьково Тихвинского района. Одновременно в Ленобласти шёл капитальный ремонт лифтового хозяйства: уже обновлено 13 подъёмников в восьми домах.

Вместе с тем жителям напоминали о необходимости быть бдительными: в регионе были замечены случаи мошенничества, когда недобросовестные лица предлагали купить талоны на воду.

Телекоммуникации и связь

За первый месяц лета в Ленобласти усилили телекоммуникационную инфраструктуру. В крупнейших городах расширили покрытие мобильного интернета. Одновременно с этим завершалась программа замены передатчиков первого мультиплекса, что повысит качество телевизионного вещания для всех жителей области.

Дороги

Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО

Дорожный сезон в июне был в самом разгаре: в регионе одновременно велись десятки работ - от масштабного ремонта крупных трасс до благоустройства локальных въездов.

Значительные изменения фиксировались, например, в Выборгском районе: на трассе «Зеленогорск - Приморск - Выборг» подрядчик укладывал верхний слой асфальта, параллельно обустраивая автобусные остановки и заездные карманы. На финальной стадии находился ремонт дороги «Глебычево - Малышево - Прибылово», а на участке «Моховое - Ключевое» стартовал новый этап работ.

Специалисты занимались и другими дорожными проектами. В Ломоносовском районе подходил к концу ремонт трассы «Стрельна - Кипень - Гатчина», а также обновление участка «Красное Село - Гатчина - Павловск». Проходил ремонт и на трассе Р‑23 в Лужском районе.

Отдельные проекты были связаны с обновлением инфраструктуры для пешеходов и перераспределением транспортных потоков. Так, в Волхове начался демонтаж обрушившегося пешеходного моста, а через реку Лебяжья движение перевели на новую переправу. Также на Дороге Жизни возводили надземный пешеходный переход.

В планах: благоустроить к осени въезд на Голландскую улицу в Янино‑1.

Транспорт

Фото: пресс-служба ООО «Транснефть – Балтика»

Июнь отметился важными начинаниями в транспортной отрасли. Перевозчик «Вест-Сервис» первым в Ленобласти вступил в федеральный проект «Производительность труда». В то же время в Янино-1 обсуждалось дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры. Для улучшения доступности посёлка планируется привлечь местных застройщиков.

Параллельно шла активная наладка и восстановление транспортного сообщения после массовой атаки БПЛА. Возобновилось движение поездов на участке Калище - Ораниенбаум, восстановилось автомобильное сообщение между Лебяжьем и Большой Ижорой.

Корректировки затрагивали и локальные маршруты. С 1 июня изменилась схема движения автобуса «Кириши - Тихвин», с 12 числа вступил в силу обновлённый график маршрута № 653 «Лаголово - ж/д станция Ораниенбаум». На маршруте № 434 также произошли изменения. Сообщалось, что в Заневском поселении с 19 июля число рейсов на маршруте № 664 вырастет вдвое, а с 1 августа Всеволожский район планирует запустить новый маршрут № 605 от села Павлово до ТЦ «Мега Дыбенко» через Заневку. Вдобавок анонсировалось появление нового автобусного маршрута, который соединит Ленобласть и Карелию.

При этом с 22 июня по 30 октября был установлен запрет на движение грузовиков на участке дороги «Лужицы - Первое Мая», включая мост через реку Луга. Вместе с тем нефтепроводчики Северо‑Запада сообщили о готовности судов к навигации.

Строительство и реставрация

В прошедшем июне регион впервые обошёл Петербург по объёму строящегося жилья. Важным сигналом для рынка стало возобновление Сбербанком финансирования ЖК «Поинт Токсово», что позволит продолжить реализацию крупного проекта в Ленобласти.

Значительное внимание уделялось обеспечению жилищных прав граждан и прозрачности рынка ИЖС: в регионе заключено около 2 тысяч договоров индивидуального жилищного строительства с использованием эскроу‑счетов на общую сумму 17 миллиардов рублей, а власти подготовили комплекс допмер для защиты тех, кто пострадал из‑за недобросовестных подрядчиков. Одновременно с этим шла работа по расселению аварийного жилья, которую Дрозденко поручил муниципалитетам ускорить в летний период. В то же время в Волосово приступили к подготовке строительства первого дома новой программы, рассчитанного на 63 квартиры.

Совершенствовалась и социальная инфраструктура: Леноблгосэкспертиза одобрила сметы на капитальный ремонт социальных объектов в Приозерске, Тихвине и Тосненском районе, а в Южном микрорайоне Всеволожска был согласован архитектурный облик новой школы на 1300 мест. В Подпорожье тем временем завершали благоустройство нового стадиона: объект находился на финишной стадии, шла подготовка поля к лицензированию.

Кроме того, регион представил 30 малых архитектурных форм на конкурсе нетиповых МАФов, демонстрируя креативный подход к оформлению общественных пространств.

Городское развитие и благоустройство

Фото: новое общественное пространство в Буграх. Источник - Александр Дрозденко / МАХ

Из достижений - регион стал первым по реализации программы «Комфортная среда». Сообщалось, что до конца года в Ленобласти благоустроят 169 общественных территорий. Уже есть и первые заметные результаты: в Буграх открылось новое общественное пространство «Сердце города», а в Ивангороде в рамках подготовки ко Дню области планировали расширить план благоустройства.

Важную роль в выборе объектов играет мнение жителей: на сайте правительства региона выявили ТОП‑5 пространств, за которые активно голосуют молодые люди. В список вошли площадки для волейбола, баскетбола и тренажёры в Кудрово, амфитеатр для концертов у озера в Новом Девяткино, а также скейт‑парк в Сертолово. При этом в июне определили объекты благоустройства на 2027 год.

Вопросы развития городской среды остаются в фокусе внимания руководства региона. Губернатор не только рассказал о ситуации вокруг поля между Буграми и Мурино, но и обозначил ключевые успехи и проблемные точки в сфере благоустройства, подчёркивая необходимость сбалансированного подхода к преобразованиям.

Здравоохранение

Фото: комитет по здравоохранению ЛО

Система областного здравоохранения продолжает развиваться, а медики спасать жизни. Например, в Ленинградском областном перинатальном центре помогли 43‑летней жительнице Тихвина с признаками сепсиса, сохранив жизнь и матери, и будущего ребёнка. Там же за июнь родилось более 300 детей. Ещё один неординарный случай произошёл в карете скорой помощи: фельдшер гатчинской бригады принял роды, а появившуюся на свет девочку назвали Сашей в его честь. Не менее драматичной оказалась история его коллеги Анастасии Нурыевой: прибыв на место массового ДТП, она среди пострадавших обнаружила собственных родителей.

Серьёзные успехи фиксировались в специализированной помощи. Хирурги Всеволожской больницы восстановили лицо пациентки после нападения собаки, врачи Тосненской больницы успешно удалили две редкие миомы, а в ЛОКБ спасли женщину с редчайшим врождённым заболеванием - синдромом Ледда. Фельдшеры Кировской скорой вернули к жизни 58‑летнего мужчину после клинической смерти, а другая бригада оказала экстренную помощь мужчине с критическими показателями - давлением 250 на 120 и температурой 41,8 °C.

Развитие шло и по другим направлениям. В Выборгской больнице внедрили новый метод лечения мочекаменной болезни с использованием лазерного оборудования. Параллельно там шёл капремонт отделения травматологии - ход работ проверил председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков. Важным направлением остаётся транспортная доступность: в июне обновлялись дороги, ведущие к медучреждениям.

Высокие результаты демонстрировались и в профилактической работе. Ленинградская область вошла в тройку лидеров по репродуктивной диспансеризации, а в рамках акции «Врачи - героям!» обследование прошли почти 700 человек. При этом оставалась актуальной проблема активности клещей: в Ленобласти за прошедший месяц зафиксировано более 1900 пострадавших от укусов. По итогам июня наиболее высокая угроза наблюдалась во Всеволожском и Тихвинском районах.

Согласно еженедельной статистике, которой делилось региональное управление Роспотребнадзора, с 28 мая по 3 июня в медорганизации Ленобласти обратились около 550 человек, с 4 по 10 июня - 414 ленинградцев , с 11 по 17 июня - 579 , а с 18 по 24 июня - примерно 440 человек

Значимым достижением региона стало признание работы Центра крови Ленинградской области. Он занял призовое место в номинации «Креативное донорство» и получил памятную медаль за вклад в развитие донорства. Также ему вручили серебряный «Знак качества» за открытость в информировании.

Укреплялся и кадровый потенциал: прирост специалистов в амбулаторном звене составил 5,8%. О поддержке медработников говорил Александр Дрозденко. Между тем в июне в регионе провели научно‑практическую конференцию по внедрению систем менеджмента качества в медучреждениях. Также «подъехала» статистика по работе санавиации: с начала года она выполнила более 140 экстренных вылетов, оперативно доставляя пациентов.

Образование

Фото: интерактивное занятие для юных экологов в одном из областных детских лагерей. Источник - правительство ЛО

В июне подводились итоги прошедшего учебного года и шла подготовка к новому. Значимым показателем качества областного образования стали результаты ЕГЭ: более 50 выпускников сдали экзамены на 100 баллов, ещё семеро набрали максимальные баллы сразу по двум предметам. Среди стобалльников - выпускница из Выборга, получившая 100 баллов по обществознанию, и выпускница из Тосненского района, показавшая высший результат по профильной математике. Кроме того, девять ребят отличились на экзамене по литературе, ещё 12 - по химии.

Внимание также уделялось системной поддержке школьников. Губернатор объявил об увеличении расходов на питание учащихся и дал ряд поручений в рамках подготовки к новому учебному году. В приоритете - качественное питание, транспортная доступность и медицинская поддержка. Дополнительно в регионе расширили психологическую помощь, которая теперь включает мобильные бригады и сервис «Цифровой психолог».

Развитие шло и в направлении профориентационной работы: Дрозденко поддержал идею создания строительных классов в школах. Такая практика уже стартовала в Янино‑1, и её планируют масштабировать по всей области. Параллельно анонсировались и современные технологии безопасности. Так, с сентября в 10 школах заработает система биометрического доступа.

Масштабно шло строительство новой образовательной инфраструктуры: в Новом Девяткино возводят четырёхэтажную школу на 1120 учеников - ход работ в июне проинспектировал глава комитета по строительству региона. А в Приозерске тем временем ремонтировали детское отделение библиотеки.

Школьники Ленобласти не только учатся, но и активно участвуют в общественной и культурной жизни. Учащиеся из Волховского района победили в областном конкурсе видеороликов «Мы за честную Россию без коррупции», а юные художники со всего региона приняли участие в областном пленэре: 58 ребят запечатлели на холстах Александро‑Невскую Лавру. Ещё одним интересным событием стала экскурсия школьников в Совет Федерации, которая позволила детям ближе познакомиться с работой госинститутов.

Что касается летнего досуга, то на территории области в 2026-м работают почти 500 детских лагерей. В одном из них экомилиция провела интерактивное занятие для юных экологов.

Завершающим аккордом учебного года стали торжественные поздравления выпускников: 27 июня к ребятам обратились Александр Дрозденко и Сергей Перминов, пожелав им уверенно двигаться вперёд и находить своё место в жизни.

Культура

Фото: бесплатный просмотр фильмов в Гатчине «Лето.Парк.Кино». Источник - Парковое агентство / ВК

Значимым достижением стало выступление Ленинградского оркестра «Метелица» в штаб‑квартире ЮНЕСКО в Париже, где коллектив покорил взыскательную публику и укрепил репутацию региона на мировой культурной карте. Ещё одним признанием плодотворной работы оказалась почётная награда «Особенно хорошее место», которую получил Музей истории Шлиссельбурга. В Низино тем временем открыли памятник Петергофскому фонтанному водоводу с уникальной трубой XVIII века.

Широко в Ленобласти отметили День России: концерты и народные гуляния прошли во многих муниципалитетах. В Ивангороде для гостей подготовили концерт, ярмарку и детскую программу, а в Тосно праздник совместили с 63‑летием города. Интерес к торжествам оказался настолько велик, что в преддверии Дня России в регион хлынули туристы из Эстонии - на границе фиксировались очереди из желающих попасть на мероприятия. Они сохранились на протяжении нескольких дней.

Богат на события оказался и летний фестивальный сезон. В Гатчине сразу несколько крупных проектов развернулись на одной площадке: здесь отпраздновали 260‑летие Гатчинского дворца и открыли летний сезон, а позже провели фестиваль «Литература и кино» с бесплатными кинопоказами и традиционно запустили показы фильмов под открытым небом «Лето.Парк.Кино». В Старой Ладоге прошли сразу два самобытных события - фотовыставка проекта «Национальные костюмы России» и этнофестиваль «Купала на Ладожке» с музыкой и танцами в средневековом духе.

Разнообразие культурных традиций региона ярко проявилось и в тематических праздниках. В Энколово состоялись сразу два заметных мероприятия: межрегиональный Сабантуй с угощениями из блюд национальной кухни и первый фестиваль «КониФест». В Кудрово с размахом отметили День молодёжи. Одним из гостей праздника стал военкор НТВ Алексей Ивлиев, который выступил в качестве спикера на Молодёжном многожанровом творческом фестивале.

Отдельного внимания заслуживают личные творческие успехи жителей региона. Молодой вокалист Фёдор Андреев из Приозерского района выступил вместе с Олегом Газмановым в финале конкурса «Родники. Дети. 2026», а пара из Ленобласти представит регион на Всероссийском свадебном фестивале в Москве.

Сохранение исторической памяти

Фото: Фридрихсгамские ворота в Выборге. Источник - Владимир Цой / Соцсети

В регионе продолжали реализацию масштабных проектов по восстановлению памятников, увековечиванию подвигов и возрождению традиций. Важным направлением является реставрация знаковых объектов. Например, в прошедшем месяце стартовала масштабная работа на мемориалах «Дороги жизни» и «Зелёного пояса Славы». В Выборге близилось к завершению восстановление Фридрихсгамских ворот, а в Приоратском парке Гатчины вышла на финальную стадию реставрация Водонапорной башни. Не менее важным событием в сфере сохранения наследия стало решение инвесторов восстановить 29 объектов культурного наследия Ленобласти.

Значимую роль играет и поисковая работа, а также достойное увековечивание памяти павших. В июне во Всеволожском районе поисковики обнаружили останки 40 бойцов Красной Армии, в Отрадном торжественно перезахоронили останки 95 красноармейцев, а в парке «Сильвия» - 51. В День памяти и скорби областная делегация приняла участие в церемонии на Пискарёвском мемориале, а в Зайцево из 10 тысяч свечей выложили картину «Защитник».

Тем временем Ленобласть и «Газпром Инвест» договорились о совместной работе по благоустройству воинских захоронений и помощи поисковикам. В Выборге также почтили память героев 102‑го пограничного отряда имени Кирова.

Параллельно шла кропотливая реставрационная работа с культурными ценностями. Реставраторы в Рождествено обновили старинную табакерку прадеда Пушкина из музея‑усадьбы «Суйда», а также восстановили картины Александры Щекатихиной‑Потоцкой. Кроме того, специалистам центра передали на восстановление икону Святителя Николая Чудотворца XV века из Софийского собора Великого Новгорода. Другим важным событием стало возвращение детского портрета Владимира Набокова в усадьбу «Рождествено».

Наряду с этим в Ленобласти объявили конкурс рисунков и граффити, посвящённый Дороге Жизни, а ещё стартовал проект «Ильин день в Мягозеро» по возрождению традиционного вепсского праздника.

Туризм

В июне шла активная подготовка к турсезону: специалисты завершили комплексную подготовку ООПТ, чтобы сделать их комфортными и безопасными для посетителей. Важным шагом в развитии туринфраструктуры стало внесение более ста гостевых домов региона в федеральный реестр средств размещения.

Кроме того, комитет по культуре и туризму Ленобласти укрепил партнёрские связи с региональным отделением «Движения Первых», подписав соглашение о сотрудничестве. Совместные проекты и мероприятия будут направлены на всестороннее развитие молодёжи и вовлечение её в культурную и туристическую жизнь региона.

Спорт

Фото: новый стрелковый клуб в Новоселье. Источник - правительство ЛО

Спортивная жизнь бьёт ключом. За первый месяц лета атлеты региона пополнили копилку побед. Так, команда Ленобласти заняла первое место в зачёте III этапа Кубка России по стрельбе, а спортсмены региона одержали победу в чемпионате и Кубке России по сверхлёгкой авиации. Не менее успешно выступили юные легкоатлеты - они привезли с первенства России три серебряные медали и установили два областных рекорда.

В регионе активно развивают массовый спорт и создают условия для тренировок. В Новоселье открылся новый стрелковый клуб, а в Подпорожье готовили к вводу в эксплуатацию современный стадион. Важным шагом в развитии детско-юношеского спорта станет сотрудничество тренера по фигурному катанию Евгения Рукавицына с комитетом по физической культуре и спорту Ленобласти: они договорились, что знаменитые фигуристы проведут мастер-классы для молодых спортсменов.

Разнообразны и спортивные события, прошедшие в области. В Тосно состоялся региональный этап фестиваля «ГТО в моей семье» - победу одержала семья Ершовых из Всеволожского района. Кроме того, в Ленобласти провели спортивный праздник ГТО для участников СВО и медперсонала. В окрестностях посёлка Пруды прошёл крупнейший в России фестиваль спортивного бегового ориентирования «Камни Карельского перешейка», а также состоялся первый финал Кубка по киберфизическим гонкам, участниками которого стали студенты от 17 лет.

Природа и зоозащита

Фото: ядовитый багульник, который зацвел на болотах ЛО. Источник - ВК-сообщество «Каждой твари по паре»

За последние пять лет в регионе сократилось число бездомных собак: согласно июньским данным, их стало меньше примерно на треть. При этом статистика прошлого года показывает, что проблема потерявшихся домашних питомцев остаётся актуальной: из 5128 животных 2042 составили собаки и 3086 - кошки. За месяц во Всеволожском районе прошёл отлов беспризорных питомцев, а жителей Ленобласти призвали не «спасать» птенцов: зачастую вмешательство человека только вредит пернатым.

Специалисты уделяли внимание и диким животным: в регионе создают подкормочные площадки, а в центре «Велес» ведут реабилитацию спасённых зверей - например, волка Вепса, которого нашли в Тихвине. Недавно после восстановления в Ладожское озеро выпустили трёх нерп.

Из-за жаркой погоды в Ленобласти возросла опасность на дорогах: комитет по животному миру предупредил, что лоси всё чаще стали выходить к трассам, и рекомендовал водителям при встрече со зверем снижать скорость и не подавать звуковые сигналы. Тем временем у медведей начался гон, а в лесу Всеволожского района заметили кабаниху с 12 поросятами - такое многочисленное потомство встречается нечасто.

Природа региона тем временем радует сезонными явлениями: в лесах поспела лесная земляника и стартовал сезон подосиновиков, на болотах зацвела клюква. Однако стоит помнить об осторожности, так как на болотах «возродился» и ядовитый багульник.

Экология и природопользование

Фото: комитет по природным ресурсам Ленобласти

На территории региона продолжалась масштабная работа по охране природы и наведению порядка. Важным шагом в сохранении природного наследия стало появление новой особо охраняемой природной территории - заказника «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» в Бокситогорском районе. Кроме того, было анонсировано создание шести новых памятников природы.

Значительные усилия направлены на борьбу с борщевиком. Ближе к концу июня в Ленобласти обработали более 4,5 тысяч га земель - это 72,6% от запланированного объёма. В Тосненском районе в этой работе задействовали даже роботов-газонокосилок. Параллельно ведётся контроль за пожарной обстановкой: с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировали 47 лесных пожаров, общая площадь возгораний составила почти 39 гектаров.

Серьёзное внимание уделяется очистке территорий и водоёмов. В Приозерском районе устранили пять несанкционированных свалок и вывезли свыше 78 м³, в Ропшинском убрали свалку строительных отходов, а в деревне Ястребино Волосовского района свалку ликвидировали после обращения местного жителя. Также очистили лесосеку в Тосненском районе и реку Кобринку, а в Гатчинском округе завершили расчистку русла реки Оредеж у Рождественской ГЭС. В Ломоносовском районе пресекли деятельность нелегальных перевозчиков отходов и привели в порядок площадки для сбора ТКО. Также в заказнике «Кургальский» прошёл субботник.

Для контроля за состоянием природных территорий внедряются новые технологии. Так, на базе центра «Ленобллес» представили систему видеоконтроля за лесами и свалками, которая позволяет в режиме онлайн анализировать обстановку.

Важное развитие получила и инфраструктура обращения с отходами. В июне сообщалось, что до конца 2026-го в регионе создадут почти 200 новых контейнерных площадок. Параллельно надзорные органы держат ситуацию под контролем: Госэконадзор Ленобласти проверил сообщения о завозе отходов на полигон в Ивановке.

Что касается безопасности отдыха, Роспотребнадзор, выдавая еженедельные сводки, к концу месяца определил три водоёма региона, пригодных для купания. Все они в Приозерском районе: озёра Ратное, Отрадное и Петровское. При этом инфекционист Владимир Неронов напомнил о серьёзных рисках купания в природных водоёмах.

Если в начале июня таких водоёмов было тоже три , то к середине месяца речь шла уже о семи , затем о пяти , а потом цифра вернулась к начальной - трём.

Эконадзор активно реагирует на нарушения: заведено административное дело в отношении «РЖД» из-за затопления леса карьерными водами в Тосненском районе, а администрации Приморска назначили взыскание в размере 12,4 млн рублей за загрязнение Финского залива. В парке «Токсовский» у нарушителей изъяли багги, квадроциклы и мотоциклы. В то же время в Сертоловском ручье загрязнений специалисты не обнаружили. Между тем на площадке Светогорского ЦБК обсудили важные вопросы экологии.

Добрые истории

Фото: вручение награды Георгию Саматову, спасшего ребёнка. t. me/ drozdenko_au_lo/ 10657

За июнь в Ленобласти отметили сразу несколько значимых юбилеев: столетие отпраздновала жительница Гатчинского округа Мария Владимирова, которая в годы войны она была узницей нацистских концлагерей, а в Бокситогорском районе 90‑летие встретила Тамара Иванова. В Тихвине поздравили пару, которая прожила в браке полвека.

Не обошлось и без историй о смелости и неравнодушии. Юный ленинградец Георгий Саматов получил награду из рук губернатора Александра Дрозденко - мальчик спас ребёнка из ледяной реки в Никольском. Рыбаки на реке Волхов в районе водозабора в Киришах помогли мужчине, который выпал из перевернувшейся лодки. А в одном из населённых пунктов региона водитель автобуса не прошёл мимо и помог потерявшемуся пятилетнему мальчику.