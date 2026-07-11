Эстония готовится возвести первый военный городок в Нарве, которая соседствует с Ивангородом в Ленобласти. Стройку намерены начать в конце 2026 года.

Объект будет возведен в один этап. Городок рассчитан на 1000 человек, но постоянно там будут служить примерно 200 военных. Завершиться строительство должно летом 2028 года.

По информации Генерального штаба Сил обороны Эстонии, в городе планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады.