Зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев посетил судостроительный завод в Ленобласти
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев вместе с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко посетил судостроительный завод.
На заводе Дмитрий Патрушев ознакомился с секциями строящихся судов и оценил темпы работ на рыболовном судне «Капитан Головатюк». Судно предназначено для ярусного промысла и переработки улова на борту с последующей заморозкой и хранением в охлаждаемом трюме. Оно будет работать на Дальневосточном бассейне и вести промысел тихоокеанской трески, палтуса и макруруса.
Дмитрий Патрушев отметил, что за время действия программы инвестиционных квот построено 56 судов, еще 66 проектов находятся в стадии реализации. По плану в 2026 году верфи должны передать заказчикам 10 судов.
«Наша верфь специализируется на строительстве рыбопромысловых судов самых разных типов. В ее составе — шесть производственных корпусов-участков, каждый оснащён высокотехнологичным оборудованием. Это позволяет нам осуществлять весь цикл создания судна — от резки металла до отправки готового корабля на ходовые испытания», — отметил Александр Дрозденко.