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Эстония построит военный городок на границе с Россией

Эстония готовится возвести первый военный городок в Нарве, которая соседствует с Ивангородом в Ленобласти. Стройку намерены начать в конце 2026 года.

армия
Фото: Freepik.

Объект будет возведен в один этап. Городок рассчитан на 1000 человек, но постоянно там будут служить примерно 200 военных. Завершиться строительство должно летом 2028 года.

По информации Генерального штаба Сил обороны Эстонии, в городе планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады.

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Эстония граница Россия военный городок
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Зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев посетил судостроительный завод в Ленобласти

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев вместе с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко посетил судостроительный завод.

Зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев посетил судостроительный завод в Ленобласти - На заводе Дмитрий Патрушев ознакомился с секциями строящихся судов и оценил темпы работ на рыболовно
Фото: lenobl_ru

На заводе Дмитрий Патрушев ознакомился с секциями строящихся судов и оценил темпы работ на рыболовном судне «Капитан Головатюк». Судно предназначено для ярусного промысла и переработки улова на борту с последующей заморозкой и хранением в охлаждаемом трюме. Оно будет работать на Дальневосточном бассейне и вести промысел тихоокеанской трески, палтуса и макруруса.

Дмитрий Патрушев отметил, что за время действия программы инвестиционных квот построено 56 судов, еще 66 проектов находятся в стадии реализации. По плану в 2026 году верфи должны передать заказчикам 10 судов.

«Наша верфь специализируется на строительстве рыбопромысловых судов самых разных типов. В ее составе — шесть производственных корпусов-участков, каждый оснащён высокотехнологичным оборудованием. Это позволяет нам осуществлять весь цикл создания судна — от резки металла до отправки готового корабля на ходовые испытания», — отметил Александр Дрозденко.

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Теги

Дмитрий Патрушев Дрозденко судозавод Ленобласть

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