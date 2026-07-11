В Ленобласти утвердили сроки начала строительства новой автомобильной дороги, которая соединит деревни Колтуши и Новосаратовка во Всеволожском районе. Работы запланированы на 2029 год, а их завершение ожидается к 2032 году.

Новая магистраль будет иметь протяженность 6,6 км и шесть полос для движения. Максимальная разрешенная скорость на трассе составит 90 км/ч.

Помимо строительства дороги, проект включает возведение моста через реку Утку и создание экодука для безопасного перехода диких животных. На трассе также будут установлены современные системы освещения, оборудованы автобусные остановки, предусмотрены велосипедные и пешеходные дорожки.