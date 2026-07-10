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Новости Социум

Строительство надземных переходов в Янино-1 через Колтушское шоссе запланировано на осень

Контракт на выполнение работ будет заключен в скором времени.

Строительство надземных переходов в Янино-1 через Колтушское шоссе запланировано на осень - Контракт на выполнение работ будет заключен в скором времени.
Фото: пресс-служба администрации Заневского городского поселения

Правительство Ленинградской области намерено заключить контракт на возведение надземных переходов в Янино-1 через Колтушское шоссе. Заказчиком проекта выступает ГКУ «Дирекция дорожного строительства», сообщает администрация Заневского городского поселения.

Строители планируют выйти на площадку уже в августе–сентябре 2024 года, однако основной этап работ намечен на 2026–2027 годы. Согласно проекту, первым объектом станет надземный переход в районе улицы Военный городок. Затем специалисты приступят к возведению конструкций на улице Новой и в районе 2-й линии.

В администрации уточнили, что реализация второго этапа будет зависеть от предоставления финансирования. 

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10.07.2026
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Теги

Янино-1 колтушское шоссе строительство
Новости Социум Главное

Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе

Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

В Ленинградской области до конца этой и в течение следующей недели ожидаются плановые работы на электросетях. 

Так, с 10 по 18 июля в некоторых населенных пунктах пройдут отключения электричества, сообщает ЛОЭСК.

График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:

Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

отключения электричества ЛОЭСК

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