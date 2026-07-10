Контракт на выполнение работ будет заключен в скором времени.

Правительство Ленинградской области намерено заключить контракт на возведение надземных переходов в Янино-1 через Колтушское шоссе. Заказчиком проекта выступает ГКУ «Дирекция дорожного строительства», сообщает администрация Заневского городского поселения.

Строители планируют выйти на площадку уже в августе–сентябре 2024 года, однако основной этап работ намечен на 2026–2027 годы. Согласно проекту, первым объектом станет надземный переход в районе улицы Военный городок. Затем специалисты приступят к возведению конструкций на улице Новой и в районе 2-й линии.

В администрации уточнили, что реализация второго этапа будет зависеть от предоставления финансирования.