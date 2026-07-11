Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что почти у 37% взрослого населения страны диагностированы так называемые «болезни-всадники».

К этой категории относятся онкологические заболевания, диабет II типа и нейродегенеративные заболевания. Заявление было сделано на II форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

Голикова подчеркнула, что Всемирная организация здравоохранения относит эту группу патологий к категории управляемых. Это означает, что заболевания можно распознавать на ранних стадиях и корректировать лечение.

«В России на сегодня данными болезнями страдают 37% взрослого населения страны», — сообщила вице-премьер.