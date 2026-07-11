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Новости Социум

Голикова: почти у 40% взрослых россиян диагностированы «болезни-всадники»

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что почти у 37% взрослого населения страны диагностированы так называемые «болезни-всадники».

К этой категории относятся онкологические заболевания, диабет II типа и нейродегенеративные заболевания. Заявление было сделано на II форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

Голикова подчеркнула, что Всемирная организация здравоохранения относит эту группу патологий к категории управляемых. Это означает, что заболевания можно распознавать на ранних стадиях и корректировать лечение.

«В России на сегодня данными болезнями страдают 37% взрослого населения страны», — сообщила вице-премьер.

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10.07.2026
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Голикова болезни Россия
Новости Социум Главное

Минтруд не планирует делать 31 декабря официальным выходным днем

Министерство труда и социальной защиты РФ не намерено закреплять 31 декабря как официальный выходной день, заявил глава ведомства Антон Котяков.

Минтруд не планирует делать 31 декабря официальным выходным днем - По словам министра, добавление нового выходного изменило бы общий баланс рабочих и нерабочих дней.
Фото: pxhere

Министр пояснил, что действующее законодательство позволяет переносить выходные дни без введения дополнительных праздников. По его словам, добавление нового выходного изменило бы общий баланс рабочих и нерабочих дней.

Порядок определения праздничных дат и переноса выходных закреплён в Трудовом кодексе РФ, на основе этих норм правительство ежегодно утверждает производственный календарь. Проект графика выходных на 2027 год уже подготовлен и согласован. Согласно ему, новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

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Россия выходной день 31 декабря

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