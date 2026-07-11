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Кратковременные дожди и до +31°С – погода в Ленобласти на 12 июля

В Ленинградской области 12 июля ожидается переменная облачность.

Кратковременные дожди и до +31°С – погода в Ленобласти на 12 июля - Температура воздуха ночью составит +15…+20°С, а днем +26…+31°С.
Фото: Freepik.

Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, северный ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составит +15…+20°С, а днем +26…+31°С.

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К 2036 году продолжительность жизни в России вырастет до 81 года

Средняя продолжительность жизни россиян к 2030 году достигнет 78 лет, а к 2036 году — 81 года, следует из прогноза академика РАН Геннадия Онищенко.

К 2036 году продолжительность жизни в России вырастет до 81 года - Средняя продолжительность жизни россиян к 2030 году достигнет 78 лет, а к 2036 году — 81 года.
Фото: freepik.

Онищенко подчеркнул, что такой рост стал возможен благодаря эффективной борьбе с инфекционными заболеваниями и масштабной иммунизации граждан. Он добавил, что для достижения высоких показателей долголетия важно не только качество работы медицинской системы, но и личная ответственность каждого человека. Коррекция образа жизни, регулярная физическая активность и сбалансированный рацион — ключевые факторы для улучшения здоровья и продления жизни, пишет РИА Новости.

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