В России утвердили новые государственные стандарты для молочной продукции, включая ГОСТы для детских йогуртов и молочную сыворотку.

В России разработали и утвердили ряд новых ГОСТов, направленных на повышение качества молочной продукции. Об этом сообщили в Росстандарте.

Первый ГОСТ вводит правила и требования к качеству йогуртов для детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет. Аналогичные требования разработаны для напитков на основе молочной сыворотки, предназначенных для детей от одного года до школьного возраста. Оба документа вступают в силу с 1 января 2027 года с возможностью досрочного применения.

Также в России начнут действовать обновленные требования к питьевому молоку, сливочному маслу и мягким сырам. ГОСТы вводят современные методы анализа сырья, усовершенствованные алгоритмы выявления подделок и уточненные требования к упаковке.

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