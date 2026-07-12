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Новости Социум

Росстандарт утвердил новые ГОСТы для молочной продукции

В России утвердили новые государственные стандарты для молочной продукции, включая ГОСТы для детских йогуртов и молочную сыворотку.

В России разработали и утвердили ряд новых ГОСТов, направленных на повышение качества молочной продукции. Об этом сообщили в Росстандарте.

Первый ГОСТ вводит правила и требования к качеству йогуртов для детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет. Аналогичные требования разработаны для напитков на основе молочной сыворотки, предназначенных для детей от одного года до школьного возраста. Оба документа вступают в силу с 1 января 2027 года с возможностью досрочного применения.

Также в России начнут действовать обновленные требования к питьевому молоку, сливочному маслу и мягким сырам. ГОСТы вводят современные методы анализа сырья, усовершенствованные алгоритмы выявления подделок и уточненные требования к упаковке. 

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

гост молочная продукция
Новости Социум

Диетолог рассказала, кому опасно завтракать свежими фруктами

Врач объяснила, почему фрукты натощак могут быть опасны для здоровья некоторых людей.

Многие считают, что завтрак фруктами является эталоном здорового питания. Однако для некоторых людей такая привычка может обернуться серьезными проблемами с ЖКТ и скачками сахара в крови, предупредила врач-диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Для людей с чувствительным пищеварением или хроническими заболеваниями фрукты натощак часто заканчивается изжогой, болью в животе и вздутием. Основная проблема кроется в составе плодов. Органические кислоты, содержащиеся в них, при попадании в пустой желудок способны раздражать его слизистую и стенки двенадцатиперстной кишки. 

Второй фактор риска — фруктоза. Если организм не успевает усвоить ее в полном объеме, она попадает в толстую кишку, где провоцирует процессы брожения, вызывая спазмы и диарею. Кроме того, грубая клетчатка может оказывать механическое воздействие на стенки желудка, что особенно опасно при гастрите или колите. Также у людей с нарушением толерантности к сахару употребление фруктов натощак вызывает резкий скачок инсулина с последующим быстрым падением уровня сахара, что приводит к сонливости и раздражительности.

Диетолог рекомендует перенести употребление плодов на более позднее время. Например, спустя два часа после основного приема пищи. Чтобы минимизировать риски, при чувствительном пищеварении фрукты лучше подвергать термической обработке — запекать или тушить. А диабетикам — сочетать их с белковыми продуктами для замедления всасывания глюкозы.

«Фрукты — важная часть рациона, но они не должны заменять полноценный завтрак. Самая устойчивая стратегия — умеренность и учет индивидуальных особенностей», — цитирует врача «Газета.Ru».

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

советы врача фрукты диета

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