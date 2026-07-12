Предприятие постоянно совершенствует программы наставничества и поддержки молодежи.

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) помогает молодым кадрам в освоении профессиональных навыков и развитии карьеры. Яркий тому пример Фрол Артамонов — еще чуть больше двух лет назад он был студентом, а теперь занимает должность инженера.

Его профессиональный путь начался 13 января 2024 года, когда будучи студентом Енакиевского металлургического техникума, он пришел на ЕМЗ для прохождения оплачиваемой производственной практики. Сегодня, спустя менее чем два года, он уже занимает должность инженера по теплотехническим средствам измерения ЦСИиТА, успешно совмещая работу с обучением в Донецком национальном техническом университете.

В 2022 году студент был мобилизован и проходил службу в реактивном артиллерийском дивизионе «Корса». После демобилизации, согласно решению президента РФ, он вернулся к учебе, а затем — на завод, где его становление как специалиста проходило под чутким руководством наставника Романа Слинченко. Освоив базу ремонта и монтажа контрольно-измерительных приборов, Фрол проявил себя как ответственный сотрудник, быстро повысил квалификационный разряд и перешел на инженерную должность.

Сейчас под началом Натальи Негоды специалист занимается планированием технического обслуживания, метрологическими поверками и обеспечением подразделения ресурсами.

«Работая на предприятии, молодой инженер продолжает повышать свою квалификацию. Сейчас он получает высшее образование в Донецком национальном техническом университете по специальности «Мехатроника и робототехника», понимая, что современная металлургия требует постоянного профессионального роста и освоения новых технологий», — рассказали в ЮГМК.

Система наставничества и тесное сотрудничество ЕМЗ с образовательными учреждениями помогают вчерашним студентам становиться высококлассными специалистами, готовыми к вызовам современной промышленности.