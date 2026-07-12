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Енакиевский металлургический завод помогает молодым специалистам в освоении профессии

Предприятие постоянно совершенствует программы наставничества и поддержки молодежи.

Енакиевский металлургический завод помогает молодым специалистам в освоении профессии - Предприятие постоянно совершенствует программы наставничества и поддержки молодежи.
Фото: ЮГМК

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) помогает молодым кадрам в освоении профессиональных навыков и развитии карьеры. Яркий тому пример Фрол Артамонов — еще чуть больше двух лет назад он был студентом, а теперь занимает должность инженера.

Его профессиональный путь начался 13 января 2024 года, когда будучи студентом Енакиевского металлургического техникума, он пришел на ЕМЗ для прохождения оплачиваемой производственной практики. Сегодня, спустя менее чем два года, он уже занимает должность инженера по теплотехническим средствам измерения ЦСИиТА, успешно совмещая работу с обучением в Донецком национальном техническом университете.

В 2022 году студент был мобилизован и проходил службу в реактивном артиллерийском дивизионе «Корса». После демобилизации, согласно решению президента РФ, он вернулся к учебе, а затем — на завод, где его становление как специалиста проходило под чутким руководством наставника Романа Слинченко. Освоив базу ремонта и монтажа контрольно-измерительных приборов, Фрол проявил себя как ответственный сотрудник, быстро повысил квалификационный разряд и перешел на инженерную должность.

Сейчас под началом Натальи Негоды специалист занимается планированием технического обслуживания, метрологическими поверками и обеспечением подразделения ресурсами. 

«Работая на предприятии, молодой инженер продолжает повышать свою квалификацию. Сейчас он получает высшее образование в Донецком национальном техническом университете по специальности «Мехатроника и робототехника», понимая, что современная металлургия требует постоянного профессионального роста и освоения новых технологий», — рассказали в ЮГМК.

Система наставничества и тесное сотрудничество ЕМЗ с образовательными учреждениями помогают вчерашним студентам становиться высококлассными специалистами, готовыми к вызовам современной промышленности.

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01.07.2026
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Теги

Енакиево подготовка кадров
Новости Точка зрения outside

Сергей Перминов: европейские элиты делают ставку на эскалацию вместо диалога

Сенатор заявил, что европейские страны продолжают игнорировать дипломатические пути урегулирования конфликта.

Сергей Перминов: европейские элиты делают ставку на эскалацию вместо диалога - Сенатор заявил, что европейские страны продолжают игнорировать дипломатические пути урегулирования к
Фото: 47channel

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин после встречи с послами Великобритании, Германии и Франции заявил об отсутствии со стороны Запада дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине. 

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов считает, что нынешний курс европейских политиков сводится поиску путей для стратегического поражения России. 

«Агрессивная свора европейских элит не оставляет поиск путей эскалации. Они обуреваемы фантомом, что с нашей страной можно говорить языком ультиматумов или что давление на нас может вести к компромиссам. Продолжают следовать тлетворной для себя и Европы формуле о якобы возможности или допустимости »стратегического поражения« России», — подчеркнул сенатор в беседе с «Онлайн47».

При этом Россия остается открытой для дипломатических контактов, но лишь при условии взаимного уважения. Сергей Перминов также заявил, что Москва не допустит повторения Минских соглашений, которые, по мнению российской стороны, использовались Западом лишь как инструмент для подготовки к эскалации. 

«Что касается украинского режима, то и для него важно понимать, что упущенные им ранее возможности для урегулирования неминуемо ведут к дальнейшему снижению, с точки зрения его переговорных позиций, потенциалу. Со своей стороны Россия продолжает день за днем в ходе СВО решать поставленные задачи, и будет сделано все, чтобы они были решены полностью», — добавил Сергей Перминов.

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Теги

Сергей Перминов Военный конфликт на Украине

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