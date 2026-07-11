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Зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев посетил судостроительный завод в Ленобласти

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев вместе с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко посетил судостроительный завод.

Зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев посетил судостроительный завод в Ленобласти - На заводе Дмитрий Патрушев ознакомился с секциями строящихся судов и оценил темпы работ на рыболовно
Фото: lenobl_ru

На заводе Дмитрий Патрушев ознакомился с секциями строящихся судов и оценил темпы работ на рыболовном судне «Капитан Головатюк». Судно предназначено для ярусного промысла и переработки улова на борту с последующей заморозкой и хранением в охлаждаемом трюме. Оно будет работать на Дальневосточном бассейне и вести промысел тихоокеанской трески, палтуса и макруруса.

Дмитрий Патрушев отметил, что за время действия программы инвестиционных квот построено 56 судов, еще 66 проектов находятся в стадии реализации. По плану в 2026 году верфи должны передать заказчикам 10 судов.

«Наша верфь специализируется на строительстве рыбопромысловых судов самых разных типов. В ее составе — шесть производственных корпусов-участков, каждый оснащён высокотехнологичным оборудованием. Это позволяет нам осуществлять весь цикл создания судна — от резки металла до отправки готового корабля на ходовые испытания», — отметил Александр Дрозденко.

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Теги

Дмитрий Патрушев Дрозденко судозавод Ленобласть
Новости Социум Главное

К 2030 году весь каршеринг в Петербурге будет электрическим

В Петербурге к 2030 году планируют сделать весь каршеринг электрическим, сообщил председатель комитета по природопользованию Петербурга Кирилл Соловейчик в рамках программы «Большое интервью» на 78-м телеканале.

К 2030 году весь каршеринг в Петербурге будет электрическим - Сейчас в Петербурге работают около 470 электротакси, а из 6000 автомобилей каршеринга примерно 300 и
Фото: freepik.

В Петербурге к концу следующего года планируют довести число зарядных станций для электромобилей примерно до тысячи. Сейчас в городе работает около 500 электрозаправок.

Кроме того, власти рассматривают возможность введения льгот для таксистов, использующих электромобили, например, бесплатный проезд по ЗСД, а также субсидирование таксопарков для стимулирования перехода на электрический транспорт. Осторожная оценка предполагает, что к 2030 году электрический транспорт составит 10% от общего числа такси, а амбициозная — 25%. Сейчас в Петербурге работают около 470 электротакси, а из 6000 автомобилей каршеринга примерно 300 используют электродвигатели.

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Также отмечается, что Петербург планирует закупить еще больше электробусов для общественного транспорта. Возможно, к 2030 году их количество в городе вырастет до 300. Сейчас экологический транспорт составляет две трети от всего общественного транспорта города.

Теги

Каршеринг Петербург электромобиль

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