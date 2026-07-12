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Новости Социум

В Ленобласти ведется активная подготовка к отопительному сезону

Работы проходят во всех 18 районах региона.

В Ленобласти ведется активная подготовка к отопительному сезону - Работы проходят во всех 18 районах региона.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, как в регионе проходит подготовка объектов ЖКХ к будущему отопительному сезону. Сейчас работы по ремонту котельных и сетей ведутся во всех 18 районах.

На эти цели из областного бюджета выделено около 300 миллионов рублей. Финансирование позволит обновить оборудование на 8 котельных и капитально отремонтировать почти 10 километров тепловых сетей. Также в порядок приводят резервные источники электроснабжения, что критически важно для обеспечения стабильной работы систем в зимний период.

«Самые масштабные работы сейчас — в Выборгском районе. Один из крупнейших проектов реализуем в Глебычево: после завершения работ 15 многоквартирных домов бывшего   военного городка переведут на современный источник теплоснабжения», — рассказал глава региона. 

Тем временем в Тихвинском районе специалисты меняют более 6 километров сетей и прокладывают новые коммуникации. Это существенно повысит надежность отопления в домовладениях и социальных объектах.

«Наша задача простая: к началу отопительного сезона все работы должны быть завершены. Чтобы зимой в домах ленинградцев было тепло, а система теплоснабжения работала надёжно и без сбоев», — добавил губернатор.

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Теги

Александр Дрозденко отопительный сезон
Новости Социум

Скорая помощь в России начнет работать по новым стандартам

С 1 сентября начнут действовать новые правила работы фельдшеров.

С 1 сентября в России начинает действовать обновленный профессиональный стандарт для сотрудников скорой медицинской помощи, который расширяет полномочия врачей при работе в экстренных ситуациях. Об этом рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Так, медики получат право оказывать полноценную помощь не только в стационарах, но и непосредственно на местах происшествий, включая ЧП за пределами медицинских организаций. Также сотрудники скорой помощи смогут самостоятельно принимать сложные решения, проводить комплексную оценку состояния пострадавших и определять дальнейшую тактику лечения. При этом врачи будут направлять пациентов в профильные учреждения, строго опираясь на актуальные клинические рекомендации. 

«По сути, речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня», — добавил Ян Власов.

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скорая помощь

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