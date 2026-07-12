Работы проходят во всех 18 районах региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, как в регионе проходит подготовка объектов ЖКХ к будущему отопительному сезону. Сейчас работы по ремонту котельных и сетей ведутся во всех 18 районах.

На эти цели из областного бюджета выделено около 300 миллионов рублей. Финансирование позволит обновить оборудование на 8 котельных и капитально отремонтировать почти 10 километров тепловых сетей. Также в порядок приводят резервные источники электроснабжения, что критически важно для обеспечения стабильной работы систем в зимний период.

«Самые масштабные работы сейчас — в Выборгском районе. Один из крупнейших проектов реализуем в Глебычево: после завершения работ 15 многоквартирных домов бывшего военного городка переведут на современный источник теплоснабжения», — рассказал глава региона.

Тем временем в Тихвинском районе специалисты меняют более 6 километров сетей и прокладывают новые коммуникации. Это существенно повысит надежность отопления в домовладениях и социальных объектах.

«Наша задача простая: к началу отопительного сезона все работы должны быть завершены. Чтобы зимой в домах ленинградцев было тепло, а система теплоснабжения работала надёжно и без сбоев», — добавил губернатор.