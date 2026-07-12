В общей сложности экстренные службы выполнили 89 выездов, связанных с последствиями разгула стихии.

В результате непогоды, накрывшей Петербург в минувшие сутки, почти 20 автомобилей получили повреждения в результате падения деревьев и веток. Об этом 12 июля сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МЧС.

Всего спасатели выполнили 89 выездов после сообщений о последствиях непогоды. В результате разгула стихии пострадали 19 автомобилей.

Грозовой фронт затронул и Ленинградскую область. В результате разгула стихии более 40 тысяч жителей региона столкнулись с аварийными отключениями электричества. Сейчас подача ресурса возобновлена для более 20 тысяч абонентов. Энергетики продолжают устранять последствия непогоды.