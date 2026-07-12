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Новости Происшествия

Почти 20 машин пострадали в результате падения веток и деревьев в Петербурге

В общей сложности экстренные службы выполнили 89 выездов, связанных с последствиями разгула стихии. 

Почти 20 машин пострадали в результате падения веток и деревьев в Петербурге - В общей сложности экстренные службы выполнили 89 выездов, связанных с последствиями разгула стихии.
Фото: подготовлено GigaChat

В результате непогоды, накрывшей Петербург в минувшие сутки, почти 20 автомобилей получили повреждения в результате падения деревьев и веток. Об этом 12 июля сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МЧС.

Всего спасатели выполнили 89 выездов после сообщений о последствиях непогоды. В результате разгула стихии пострадали 19 автомобилей.

Грозовой фронт затронул и Ленинградскую область. В результате разгула стихии более 40 тысяч жителей региона столкнулись с аварийными отключениями электричества. Сейчас подача ресурса возобновлена для более 20 тысяч абонентов. Энергетики продолжают устранять последствия непогоды. 

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непогода Петербург
Новости Социум

Скорая помощь в России начнет работать по новым стандартам

С 1 сентября начнут действовать новые правила работы фельдшеров.

С 1 сентября в России начинает действовать обновленный профессиональный стандарт для сотрудников скорой медицинской помощи, который расширяет полномочия врачей при работе в экстренных ситуациях. Об этом рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Так, медики получат право оказывать полноценную помощь не только в стационарах, но и непосредственно на местах происшествий, включая ЧП за пределами медицинских организаций. Также сотрудники скорой помощи смогут самостоятельно принимать сложные решения, проводить комплексную оценку состояния пострадавших и определять дальнейшую тактику лечения. При этом врачи будут направлять пациентов в профильные учреждения, строго опираясь на актуальные клинические рекомендации. 

«По сути, речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня», — добавил Ян Власов.

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Теги

скорая помощь

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