Программа также дает положительный экономический эффект.

В Ленинградской области продолжается масштабная программа догазификации. Только за первую половину 2026 года «голубое топливо» пришло в 17 новых населенных пунктов, а с начала реализации проекта к сетям подключилось порядка 40 тысяч частных домов, из которых 8,5 тысячи — в текущем году.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов высоко оценил темпы реализации программы в регионе.

«Темпы социальной догазификации в субъекте на самом деле являются лидирующими на Северо-Западе, очень динамичными. Это крайне важная, человекоориентированная программа, реализуемая по поручению президента, влияющая на качество жизни земляков. И это ощущается не только на бытовом уровне, а привносит целый спектр экономических эффектов», — отметил сенатор.

Проведение газовых сетей способствует увеличению стоимости недвижимости, делает земельные участки более привлекательными для строительства и новых инвестиций, а также позволяет оптимизировать энергетические затраты как для населения, так и для бизнеса.