Силы ПВО за минувшую ночь сбили 342 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Дроны ликвидировали над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, а также Московским регионом, Кубанью, Крымом и Адыгеей.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, над территорией региона за ночь было сбито и подавлено 81 БПЛА. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения.