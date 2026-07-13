Силы ПВО за минувшую ночь сбили 342 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Дроны ликвидировали над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, а также Московским регионом, Кубанью, Крымом и Адыгеей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве.
По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, над территорией региона за ночь было сбито и подавлено 81 БПЛА. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения.