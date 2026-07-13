weather 24.7°
$ 76.66
87.67

Главная / Новости / За ночь над регионами РФ сбили 342 украинских БПЛА

Новости Главное СВО

За ночь над регионами РФ сбили 342 украинских БПЛА

Силы ПВО за минувшую ночь сбили 342 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотник
Фото: ivbg.ru.

Дроны ликвидировали над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, а также Московским регионом, Кубанью, Крымом и Адыгеей.

Вам будет интересно
В войсках беспилотных систем формируют казачий батальон «Покров»
Новый батальон ведет набор желающих на военную службу. Фото: Всероссийское Казачье Общество В составе войск беспилотных систем ВС РФ началось комплект...
03.07.2026
384

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, над территорией региона за ночь было сбито и подавлено 81 БПЛА. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. 

Теги

СВО БПЛА Россия минобороны
Новости Происшествия

В Петербурге с начала 2026 года утонули 11 человек

С начала года в Санкт-Петербурге утонули 11 человек, сообщает spb.aif.ru. Двое из них – дети.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу напомнили, что чаще всего трагедии случаются при купании в необорудованных или запрещенных для этого местах. Риск смерти увеличивается, если человек во время купания пьян, перегрет или ныряет в незнакомых водоемах.

Вам будет интересно
Подросток не смог выбраться из озера и погиб во Всеволожском районе
Фото: Freepik. В Кавголовском озере во Всеволожском районе Ленинградской области 6 сентября погиб 14-летний подросток. По данным ГУ МЧС, мальчик оказа...
08.09.2025
640

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Дожди с грозой пройдут в Ленобласти 13 июля
Дожди с грозой пройдут в Ленобласти 13 июля

15:49 12.07.2026

Когда полицейский имеет право проверить паспорт? Список причин
Когда полицейский имеет право проверить паспорт? Список причин

12:44 27.11.2023

5,5 лет потребуется семьям из Ленобласти, чтобы накопить на квартиру
5,5 лет потребуется семьям из Ленобласти, чтобы накопить на квартиру

07:26 13.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться