Новый батальон ведет набор желающих на военную службу.

В составе войск беспилотных систем ВС РФ началось комплектование казачьего батальона «Покров». Об этом сообщает Всероссийское Казачье Общество.

«Современные боевые действия требуют современных решений. Сейчас самое время доказать, что российское казачество – сила, которая полагается не только на память и традиции, но и на самые современные технологии», — указано в сообщении.

Получить всю необходимую информацию об условиях поступления на службу в составе подразделения можно по следующим номерам телефонов:

Южный военный округ: +7-925-717-71-68 +7-925-717-79-39

Москва: +7-985-850-10-39 +7-925-717-35-62

Напомним, войска беспилотных систем в составе Вооруженных сил России появились в ноябре 2025 года.