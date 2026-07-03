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В войсках беспилотных систем формируют казачий батальон «Покров»

Новый батальон ведет набор желающих на военную службу.

В войсках беспилотных систем формируют казачий батальон «Покров» - Новый батальон ведет набор желающих на военную службу.
Фото: Всероссийское Казачье Общество

В составе войск беспилотных систем ВС РФ началось комплектование казачьего батальона «Покров». Об этом сообщает Всероссийское Казачье Общество.

«Современные боевые действия требуют современных решений. Сейчас самое время доказать, что российское казачество – сила, которая полагается не только на память и традиции, но и на самые современные технологии», — указано в сообщении.

Получить всю необходимую информацию об условиях поступления на службу в составе подразделения можно по следующим номерам телефонов:

Южный военный округ: +7-925-717-71-68 +7-925-717-79-39

Москва: +7-985-850-10-39 +7-925-717-35-62

Напомним, войска беспилотных систем в составе Вооруженных сил России появились в ноябре 2025 года. 

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Теги

военная служба войска беспилотных систем Российское казачество СВО
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Дожди с грозой пройдут в Ленобласти 4 июля

Температура днем составит максимум 23 градуса тепла.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 4 июля. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозой. Ночью также опустится туман. Об этом в пятницу сообщает региональное управление МЧС.

«Ветер ночью переменный слабый, днем восточный, северо-восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +11...+16 гр., днем +18...+23 гр», — указано в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России ввел экстренное предупреждение о непогоде в Ленобласти до 6 июля.

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