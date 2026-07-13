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Дрозденко поделился фотографиями Смоленского шлюза в Тихвинском районе и рассказал о его прошлом

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поделился фотографиями Смоленского шлюза в Тихвинском районе и рассказал об истории этого места.

Фото: t_me/drozdenko_au_lo

«Над рекой Тихвинкой, словно струна, натянут подвесной мост. Вокруг — тенистый лес и зеркальная водная гладь. Издали доносится эхо птичьих голосов. Это Смоленский шлюз в Тихвинском районе», - написал глава региона в своих соцсетях.

Губернатор напомнил, что в XIX веке через эти места проходил Тихвинский водный путь, который считался одной из главных транспортных артерий Русского Севера. По нему велось освоение северных территорий и перевозка грузов. В состав системы входило более 60 шлюзов, а сама водная магистраль просуществовала до середины XX века.

«Сегодня здесь мост — точно переправа между прошлым и настоящим. Место поистине дивное, с завораживающей красотой», — отметил Александр Дрозденко.

В завершение публикации губернатор пожелал жителям Ленобласти хорошей недели.

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Теги

Смоленский шлюз Тихвинский район Ленобласть Дрозденко
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Пять человек пострадали в ДТП в Тосненском районе

Пять человек пострадали в ДТП с автомобилями «Белджи» и «Газель» 11 июля около 12:40 на трассе А-120 в районе поселка Гладкое в Тосненском районе Ленинградской области.

Пять человек пострадали в ДТП в Тосненском районе - Пять человек пострадали в ДТП с автомобилями «Белджи» и «Газель» 11 июля около 12:40 на трассе А-120
Фото: t_me/acclenobl/4137

По предварительным данным, водитель «Белджи» выехал на полосу встречного движения в разрешенном месте и врезался в стоявшую на обочине «Газель». Рабочие на грузовике проводили плановый осмотр обочин.

Водителя «Белджи» госпитализировали в тяжелом состоянии. Травмы также получили две пассажирки иномарки в возрасте 29 и 50 лет.

Медицинская помощь потребовалась 43-летнему водителю «Газели» и его 52-летнему пассажиру. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

На месте работали спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно. Они отключили аккумуляторы поврежденных автомобилей. Пострадавших госпитализировали до прибытия спасателей. По факту ДТП проводится проверка.

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Теги

Тосненский район ДТП Гладкое Ленинградская область

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