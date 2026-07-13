Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поделился фотографиями Смоленского шлюза в Тихвинском районе и рассказал об истории этого места.
Фото: t_me/drozdenko_au_lo
«Над рекой Тихвинкой, словно струна, натянут подвесной мост. Вокруг — тенистый лес и зеркальная водная гладь. Издали доносится эхо птичьих голосов. Это Смоленский шлюз в Тихвинском районе», - написал глава региона в своих соцсетях.
Губернатор напомнил, что в XIX веке через эти места проходил Тихвинский водный путь, который считался одной из главных транспортных артерий Русского Севера. По нему велось освоение северных территорий и перевозка грузов. В состав системы входило более 60 шлюзов, а сама водная магистраль просуществовала до середины XX века.
«Сегодня здесь мост — точно переправа между прошлым и настоящим. Место поистине дивное, с завораживающей красотой», — отметил Александр Дрозденко.
В завершение публикации губернатор пожелал жителям Ленобласти хорошей недели.