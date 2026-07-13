По данным Росстата, на 1 июля 2026 года говядина стала самым быстро дорожающим видом мяса в потребительской корзине россиян.

Средняя цена на этот продукт увеличилась на 15,58% по сравнению с прошлым годом, достигнув 744,9 рубля за килограмм. Для сравнения: цены на курицу выросли на 7,31%, до 243,78 руб. за 1 кг, на свинину — на 1,9%, до 392,22 руб. за 1 кг, на баранину — всего на 0,08%, до 815,53 руб. за 1 кг. Причинами стало снижение поголовья крупного рогатого скота и беспошлинный импорт, который не позволяет снижать цены, сообщает «Коммерсант».

В Минсельхозе РФ объяснили, что производство говядины более капиталоемкое и длительное по сравнению с другими видами мяса, что влияет на себестоимость и темпы роста предложения. Сейчас реализуются меры господдержки развития производства говядины, сообщили в ведомстве.

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Председатель АКОРТ (объединяет крупных продуктовых ритейлеров) Станислав Богданов отмечает, что торговые сети продолжают сдерживать рост цен на социально значимые позиции говядины. По его данным, в июне 2026 года минимальная стоимость говядины «первой цены» (самая дешевая продукция) составила 353 руб. за 1 кг.