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Росстат: сильнее всего в июне подорожали лук и картофель

В июне 2026 года инфляция в России ускорилась до 0,87%. Особенно заметны изменения цен на овощи.

Росстат: сильнее всего в июне подорожали лук и картофель - При этом снизились цены на перец сладкий и бананы.
Фото: Freepik.

По данным Росстата, опубликованным 10 июля, в июне выросли цены на следующие продукты: лук репчатый (+26,1%), картофель (+23,1%), капуста белокочанная (+14,7%), свекла столовая (+13,8%), морковь (+10,4%), огурцы (+4,0%) и лимоны (+3,3%). При этом снизились цены на перец сладкий (-3,5%), бананы (-3,1%), чеснок (-2,8%), помидоры и грибы свежие (-1,6%).

Также повысились цены на мясо кур (+4,1%), окорочка куриные (+2,2%), мясо индейки (+1,3%), печень птицы (+1%), говядину, сосиски, сардельки, кулинарные изделия из птицы (+0,4%).  В то же время подешевели куриные яйца (-9,6%), масло сливочное (-1,4%), молоко ультрапастеризованное (-1,2%), творожок детский (-1,1%), масло оливковое (-1%).

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Росстат подешевели продукты овощи
Новости Социум Главное

Зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев посетил судостроительный завод в Ленобласти

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев вместе с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко посетил судостроительный завод.

Зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев посетил судостроительный завод в Ленобласти - На заводе Дмитрий Патрушев ознакомился с секциями строящихся судов и оценил темпы работ на рыболовно
Фото: lenobl_ru

На заводе Дмитрий Патрушев ознакомился с секциями строящихся судов и оценил темпы работ на рыболовном судне «Капитан Головатюк». Судно предназначено для ярусного промысла и переработки улова на борту с последующей заморозкой и хранением в охлаждаемом трюме. Оно будет работать на Дальневосточном бассейне и вести промысел тихоокеанской трески, палтуса и макруруса.

Дмитрий Патрушев отметил, что за время действия программы инвестиционных квот построено 56 судов, еще 66 проектов находятся в стадии реализации. По плану в 2026 году верфи должны передать заказчикам 10 судов.

«Наша верфь специализируется на строительстве рыбопромысловых судов самых разных типов. В ее составе — шесть производственных корпусов-участков, каждый оснащён высокотехнологичным оборудованием. Это позволяет нам осуществлять весь цикл создания судна — от резки металла до отправки готового корабля на ходовые испытания», — отметил Александр Дрозденко.

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Теги

Дмитрий Патрушев Дрозденко судозавод Ленобласть

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