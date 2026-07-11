В июне 2026 года инфляция в России ускорилась до 0,87%. Особенно заметны изменения цен на овощи.

По данным Росстата, опубликованным 10 июля, в июне выросли цены на следующие продукты: лук репчатый (+26,1%), картофель (+23,1%), капуста белокочанная (+14,7%), свекла столовая (+13,8%), морковь (+10,4%), огурцы (+4,0%) и лимоны (+3,3%). При этом снизились цены на перец сладкий (-3,5%), бананы (-3,1%), чеснок (-2,8%), помидоры и грибы свежие (-1,6%).

Также повысились цены на мясо кур (+4,1%), окорочка куриные (+2,2%), мясо индейки (+1,3%), печень птицы (+1%), говядину, сосиски, сардельки, кулинарные изделия из птицы (+0,4%). В то же время подешевели куриные яйца (-9,6%), масло сливочное (-1,4%), молоко ультрапастеризованное (-1,2%), творожок детский (-1,1%), масло оливковое (-1%).