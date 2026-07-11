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В Приоратском парке с 25 июля вновь заработает летний кинотеатр

С 25 июля в Приоратском парке Гатчины снова начнутся показы фильмов под открытым небом в рамках фестиваля «Лето. Парк. Кино». Вход на мероприятия свободный.

В Приоратском парке с 25 июля вновь заработает летний кинотеатр - В программе — как классические фильмы, так и новинки.
Фото: t_me/drozdenko_au_lo

В программе — как классические фильмы, так и новинки. Посетители смогут увидеть «Мэри Поппинс», «Самая обаятельная и привлекательная», «Чебурашка 2», «Буратино» и спортивную драму «Роднина». Всего в списке 19 фильмов, отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Каждую субботу в Приоратском парке зажигается большой экран, и магия кино оказывается сильнее любой непогоды. Здесь показывают и старые добрые ленты, и новые сказки для детей, и все это — по-домашнему, по-соседски. Предлагаем разделить эти теплые вечера вместе — берите с собой пледы, любимых людей и хорошее настроение. Фестиваль продлится до 29 августа. Лето пройдет незаметно», - отметил глава региона.

Показ 25 июля начнется со сказки Ивана Соснина «Легенды наших предков» и киноальманаха «Петербург. Только по любви», отметили в «Парковом агенстве». Кроме показов, на территории парка будут проводиться мастер-классы и другие активности.

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Теги

Лето.Парк.Кино. кино под открытым небом Приоратский парк Гатчина
Новости Социум

В России предложили ввести дополнительные каникулы для начальных классов

Дополнительные зимние каникулы необходимо ввести для школьников 1-4 классов, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

В России предложили ввести дополнительные каникулы для начальных классов - Отдых с 22 февраля по 1 марта поможет детям восстановить силы в середине учебной четверти, считают в
Фото: magnific.

По его словам, отдых с 22 февраля по 1 марта поможет детям восстановить силы в середине учебной четверти.

«Зима у нас долгая, и малышам нужна передышка. Кроме того, в это время цены в южных регионах ниже, есть возможность недорого съездить в путешествие и уделить время для познания России», - заключил Гриб.

Минпросвещения РФ ранее определило даты школьных каникул в новом учебном году. Согласно документу, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние — с 27 марта по 4 апреля 2027 года, летние — с 27 мая по 31 августа 2027 года. Для первых классов предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.

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