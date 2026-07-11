С 25 июля в Приоратском парке Гатчины снова начнутся показы фильмов под открытым небом в рамках фестиваля «Лето. Парк. Кино». Вход на мероприятия свободный.

В программе — как классические фильмы, так и новинки. Посетители смогут увидеть «Мэри Поппинс», «Самая обаятельная и привлекательная», «Чебурашка 2», «Буратино» и спортивную драму «Роднина». Всего в списке 19 фильмов, отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Каждую субботу в Приоратском парке зажигается большой экран, и магия кино оказывается сильнее любой непогоды. Здесь показывают и старые добрые ленты, и новые сказки для детей, и все это — по-домашнему, по-соседски. Предлагаем разделить эти теплые вечера вместе — берите с собой пледы, любимых людей и хорошее настроение. Фестиваль продлится до 29 августа. Лето пройдет незаметно», - отметил глава региона.

Показ 25 июля начнется со сказки Ивана Соснина «Легенды наших предков» и киноальманаха «Петербург. Только по любви», отметили в «Парковом агенстве». Кроме показов, на территории парка будут проводиться мастер-классы и другие активности.