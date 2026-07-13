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Житель Ломоносовского района получил штраф за «уроки вождения» для внучки

В одном из дворов Ломоносовского района Ленобласти мужчина посадил свою внучку к себе на колени и позволил ей управлять автомобилем. Видео попало в интернет и заинтересовало полицию.

56-летний водитель был установлен, в отношении него составлен административный протокол статье «Нарушение требований к перевозке детей».

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей до 7 лет должна осуществляться исключительно в специальных удерживающих устройствах. Управление автомобилем ребенком на коленях у взрослого — это нарушение правил, которое может привести к трагедии. Безопасность ребенка важнее любых развлечений.

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09.07.2026
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Теги

полиция гаи Ломоносовский район Ленобласть штраф
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В Ленобласти возобновили электроснабжение на основной сети после удара стихии

Сейчас энергетики отрабатывают локальные заявки жителей.

В Ленобласти возобновили электроснабжение на основной сети после удара стихии - Сейчас энергетики отрабатывают локальные заявки жителей.
Фото: Россети Ленэнерго

Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях 6–110 кВ в Ленинградской области, пострадавших от мощного циклона. Об этом 13 июля сообщает «Россети Ленэнерго».

«В работах было задействовано 120 бригад «Россети Ленэнерго»: 314 специалистов, 120 единиц спецтехники», — отметили в компании.

Сейчас специалисты продолжают отрабатывать локальные заявки потребителей в сети 0,4 кВ, чтобы обеспечить электроэнергией каждый жилой дом. В «Россети Ленэнерго» также предупреждают, что в процессе перевода нагрузок с резервных схем питания на основные возможны кратковременные перерывы в электроснабжении. Работы будут продолжаться до полного восстановления инфраструктуры.

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