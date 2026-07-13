В одном из дворов Ломоносовского района Ленобласти мужчина посадил свою внучку к себе на колени и позволил ей управлять автомобилем. Видео попало в интернет и заинтересовало полицию.

56-летний водитель был установлен, в отношении него составлен административный протокол статье «Нарушение требований к перевозке детей».

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей до 7 лет должна осуществляться исключительно в специальных удерживающих устройствах. Управление автомобилем ребенком на коленях у взрослого — это нарушение правил, которое может привести к трагедии. Безопасность ребенка важнее любых развлечений.