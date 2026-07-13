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Новости Социум

В России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет

Академик РАН Геннадий Онищенко выступил с предложением поднять возрастной порог для молодежи до 40 лет. В настоящее время в России к молодежи относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявил о возможности продления молодости до 40 лет, и академик с ним полностью согласен, пишет РИА Новости. Онищенко обосновал свое предложение тем, что современные люди дольше сохраняют силы, умственную активность и работоспособность.

Академик подчеркнул, что возраст - это гибкая граница, которая определяется реальным состоянием здоровья человека, а не абстрактными цифрами.

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Теги

молодежь РАН
Новости Социум

Найден способ выявлять хладнокровных убийц по анализам

Ученые обнаружили особенности структуры мозга, которые могут быть связаны со склонностью к преднамеренному убийству. Исследование опубликовано в журнале Aggression and Violent Behavior.

Исследователи изучили результаты МРТ 37 человек, обвиняемых в убийствах, и выявили различия в миндалевидном теле – участке мозга, участвующем в обработке эмоций и распознавании страха.

У впоследствии осужденных участников объем миндалевидного тела оказался почти на 6% меньше, чем у людей из контрольной группы. Наиболее выраженные различия выявили у тех, кто заранее планировал преступление. В этой группе объем миндалевидного тела был меньше на 14,3%.

По словам ведущего автора исследования, профессора Пенсильванского университета Адриана Рейна, у таких людей могут быть слабее выражены эмоциональные реакции, связанные с заботой о других.

Также ученые обнаружили у совершивших убийства участников меньший объем латеральной орбитофронтальной коры. Этот участок мозга связывают в том числе с переживанием чувства вины. Люди с меньшим объемом миндалевидного тела чаще демонстрировали психопатические черты, включая эмоциональную поверхностность и отсутствие раскаяния.

Авторы работы подчеркнули, что особенности мозга являются лишь одним из возможных факторов риска и не позволяют точно предсказывать преступное поведение.

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